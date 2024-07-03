В Госдепе пригрозили России из-за Украины
Госдеп: Украина увеличит дальность ударов по РФ в случае расширения фронта
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен во время слушаний в комитете палаты представителей по международным отношениям.
"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности. — Прим. ред.), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сказал он.
"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности. — Прим. ред.), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сказал он.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по территории России власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.
Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют".
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.