https://ria.ru/20240703/gorlovka-1957007896.html

В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ

В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ

Четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР частично обесточены в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T06:17

2024-07-03T06:17

2024-07-03T06:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР частично обесточены в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки частично обесточены поселки Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия, россия