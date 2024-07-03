https://ria.ru/20240703/gorlovka-1957007896.html
В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ
В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ
Четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР частично обесточены в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T06:17
2024-07-03T06:17
2024-07-03T06:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857592_0:0:1299:730_1920x0_80_0_0_7aaeb11b64f26da35004781a252caa75.png
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР частично обесточены в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки частично обесточены поселки Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857592_68:0:1041:730_1920x0_80_0_0_4e234b2491c6e9cd519eced59ba8113a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия, Россия
В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ
Мэр Горловки: четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ