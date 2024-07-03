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Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выпустили заявление - РИА Новости, 03.07.2024
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08:39 03.07.2024 (обновлено: 08:42 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/gaza-1957014168.html
Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выпустили заявление
Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выпустили заявление - РИА Новости, 03.07.2024
Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выпустили заявление
Уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа 12 американских чиновников выпустили совместное заявление, в котором призвали администрацию... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:39
2024-07-03T08:42
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа 12 американских чиновников выпустили совместное заявление, в котором призвали администрацию изменить подход к урегулированию ближневосточного конфликта. "Политика администрации (США – Ред.) в Газе – это провал и угроза национальной безопасности США. Дипломатическое покрывательство со стороны Америки и её непрекращающиеся поставки оружия Израилю обеспечили наше неопровержимое соучастие в убийствах и насильственном голоде палестинского народа в Газе", - говорится в документе, авторы которого сообщают, что покинули свои посты в течение последних девять месяцев из-за серьезной озабоченности текущей политикой США в отношении кризиса в Газе, а также политикой США в отношении Палестины и Израиля в более широком смысле. Действия американской администрации нанесли, по мнению авторов письма, значительный ущерб политическим и экономическим интересам США в регионе и подорвали авторитет страны во всем мире. Кроме того, политика США не достигла заявленных целей: она воодушевила экстремистов, не усилила безопасность израильтян, а для палестинского народа оказалась катастрофической. Авторы письма предлагают администрации шесть рекомендаций для исправления ситуации: добросовестное исполнение закона, использование всех рычагов давления для прекращения конфликта и освобождения заложников, выделение финансирования для расширения гуманитарной помощи населению Газы, декларация направленности политики США на поддержку самоопределения палестинского народа и прекращение военной оккупации и развития нелегальных израильских поселений, в том числе на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, а также изменение организационной культуры и структуры, которые привели к нынешнему подходу администрации США, и обеспечение свободы слова для протестующих в колледжах и университетах. В завершение авторы письма призвали своих коллег, которые продолжают работу в администрации, высказывать своё мнение и использовать свое положение для достижения мира в секторе Газа.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
сектор газа
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выпустили заявление

В США 12 чиновников призвали администрацию изменить подход к ситуации в Газе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа 12 американских чиновников выпустили совместное заявление, в котором призвали администрацию изменить подход к урегулированию ближневосточного конфликта.
"Политика администрации (США – Ред.) в Газе – это провал и угроза национальной безопасности США. Дипломатическое покрывательство со стороны Америки и её непрекращающиеся поставки оружия Израилю обеспечили наше неопровержимое соучастие в убийствах и насильственном голоде палестинского народа в Газе", - говорится в документе, авторы которого сообщают, что покинули свои посты в течение последних девять месяцев из-за серьезной озабоченности текущей политикой США в отношении кризиса в Газе, а также политикой США в отношении Палестины и Израиля в более широком смысле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Действия американской администрации нанесли, по мнению авторов письма, значительный ущерб политическим и экономическим интересам США в регионе и подорвали авторитет страны во всем мире. Кроме того, политика США не достигла заявленных целей: она воодушевила экстремистов, не усилила безопасность израильтян, а для палестинского народа оказалась катастрофической.
Авторы письма предлагают администрации шесть рекомендаций для исправления ситуации: добросовестное исполнение закона, использование всех рычагов давления для прекращения конфликта и освобождения заложников, выделение финансирования для расширения гуманитарной помощи населению Газы, декларация направленности политики США на поддержку самоопределения палестинского народа и прекращение военной оккупации и развития нелегальных израильских поселений, в том числе на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, а также изменение организационной культуры и структуры, которые привели к нынешнему подходу администрации США, и обеспечение свободы слова для протестующих в колледжах и университетах.
В завершение авторы письма призвали своих коллег, которые продолжают работу в администрации, высказывать своё мнение и использовать свое положение для достижения мира в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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