Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выпустили заявление
В США 12 чиновников призвали администрацию изменить подход к ситуации в Газе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа 12 американских чиновников выпустили совместное заявление, в котором призвали администрацию изменить подход к урегулированию ближневосточного конфликта.
"Политика администрации (США – Ред.) в Газе – это провал и угроза национальной безопасности США. Дипломатическое покрывательство со стороны Америки и её непрекращающиеся поставки оружия Израилю обеспечили наше неопровержимое соучастие в убийствах и насильственном голоде палестинского народа в Газе", - говорится в документе, авторы которого сообщают, что покинули свои посты в течение последних девять месяцев из-за серьезной озабоченности текущей политикой США в отношении кризиса в Газе, а также политикой США в отношении Палестины и Израиля в более широком смысле.
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Действия американской администрации нанесли, по мнению авторов письма, значительный ущерб политическим и экономическим интересам США в регионе и подорвали авторитет страны во всем мире. Кроме того, политика США не достигла заявленных целей: она воодушевила экстремистов, не усилила безопасность израильтян, а для палестинского народа оказалась катастрофической.
Авторы письма предлагают администрации шесть рекомендаций для исправления ситуации: добросовестное исполнение закона, использование всех рычагов давления для прекращения конфликта и освобождения заложников, выделение финансирования для расширения гуманитарной помощи населению Газы, декларация направленности политики США на поддержку самоопределения палестинского народа и прекращение военной оккупации и развития нелегальных израильских поселений, в том числе на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, а также изменение организационной культуры и структуры, которые привели к нынешнему подходу администрации США, и обеспечение свободы слова для протестующих в колледжах и университетах.
В завершение авторы письма призвали своих коллег, которые продолжают работу в администрации, высказывать своё мнение и использовать свое положение для достижения мира в секторе Газа.