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Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.07.2024
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16:53 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/gaz-1957167357.html
Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину
Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.07.2024
Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину
Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:53
2024-07-03T16:53
экономика
украина
россия
европа
александр новак
газпром
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "От Украины зависит транзит через ее территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять", - ответил Новак на вопрос о будущем транзита российского газа в Европу через Украину. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
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экономика, украина, россия, европа, александр новак, газпром
Экономика, Украина, Россия, Европа, Александр Новак, Газпром
Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину

Новак: будущее транзита газа через Украину зависит от желания и правил Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"От Украины зависит транзит через ее территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять", - ответил Новак на вопрос о будущем транзита российского газа в Европу через Украину.
В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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12 мая, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаАлександр НовакГазпром
 
 
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