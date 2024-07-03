https://ria.ru/20240703/gaz-1957167357.html

Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину

Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.07.2024

Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину

Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:53

2024-07-03T16:53

2024-07-03T16:53

экономика

украина

россия

европа

александр новак

газпром

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "От Украины зависит транзит через ее территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять", - ответил Новак на вопрос о будущем транзита российского газа в Европу через Украину. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

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экономика, украина, россия, европа, александр новак, газпром