https://ria.ru/20240703/fsb-1957040858.html

ФСБ рассказала о деятельности швейцарской НКО, где работал Винатье*

ФСБ рассказала о деятельности швейцарской НКО, где работал Винатье* - РИА Новости, 03.07.2024

ФСБ рассказала о деятельности швейцарской НКО, где работал Винатье*

Деятельность швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" (ЦГД, Centre for Humanitarian Dialogue), сотрудником которой РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:06

2024-07-03T11:06

2024-07-03T11:22

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москва

франция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Деятельность швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" (ЦГД, Centre for Humanitarian Dialogue), сотрудником которой является задержанный в Москве гражданин Франции Лоран Винатье*, не соответствует ее официальным якобы гуманитарным целям, следует из обнародованной ФСБ России справки о ЦГД. Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах в том числе с российскими политологами, экономистами и военными экспертами и госслужащими, сообщила ФСБ. Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа. Ему вменяется ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В суде он признал вину. По данным ФСБ, Винатье* - писатель, политолог, советник ЦГД по вопросам деятельности в Евразии. Проживает в швейцарской Лозанне, в 2002 году числился слушателем курсов русского языка при российском культурном центре в Париже, проходил языковую стажировку в РФ. Согласно справке ФСБ, ЦГД зарегистрирован в 1999 году в Швейцарии, штаб-квартира располагается в Женеве. Официального представительства в РФ не имеет. Финансирование осуществляется за счет взносов международных организаций и государственных структур западных стран, а также пожертвований частных фондов. ЦГД специализируется в области "предупреждения и урегулирования вооруженных конфликтов посредствам частной дипломатии". Одновременно занимается сбором сведений о положении дел в политической, военной, социально-экономической областях, а также другой чувствительной информации фокусных стран. Совместно с национальными политическими и исследовательскими институтами реализует программы, цель которых продвинуть отвечающие интересам своих спонсоров инициативы и идеи в органы власти тех или иных государств. В целом в ЦГД работают бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб, отмечает ФСБ. Работа ЦГД носит конфиденциальный характер. Результаты закрытых конференций и круглых столов докладываются в соответствующие заинтересованные официальные организации западных стран. "Несмотря на то, что сотрудники ЦГД длительное время занимаются на территории России и Украины так называемой гуманитарной деятельностью, значимых результатов по указанной линии работы в открытых источниках и на официальном сайте ЦГД афишировано не было, следовательно, реальная деятельность ЦГД не соответствует официально заявленным целям", - подчеркивается в справке.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955500211.html

https://ria.ru/20240523/shpion-1947966356.html

https://ria.ru/20240502/zaderzhanie-1943394225.html

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россия, москва, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия