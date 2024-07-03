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АДГ и другие правые партии работают над созданием новой фракции в ЕП - РИА Новости, 03.07.2024
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04:02 03.07.2024 (обновлено: 04:03 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/evroparlament-1957002122.html
АДГ и другие правые партии работают над созданием новой фракции в ЕП
АДГ и другие правые партии работают над созданием новой фракции в ЕП - РИА Новости, 03.07.2024
АДГ и другие правые партии работают над созданием новой фракции в ЕП
Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ряд других правых партий интенсивно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T04:02
2024-07-03T04:03
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ряд других правых партий интенсивно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет против антироссийских санкций и нынешней политики ЕС, заявил РИА Новости председатель венгерской правой партии "Наша Родина", по итогам выборов прошедшей в Европарламент, Ласло Тороцкаи."Вместе с АдГ, болгарским "Возрождением" и другими нашими европейскими союзниками мы уже давно работаем над созданием новой европейской партийной группы и новой фракции в ЕП. Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли", - сказал Тороцкаи.По его словам, партия "Наша Родина" была одним из инициаторов "этой новой европейской силы, поэтому, несомненно, хотела бы присоединиться"."Политика нынешнего руководства ЕС - в том числе и политика санкций против России - имеет катастрофические последствия для Европы, мы, конечно, выступим против этой политики", - отметил Тороцкаи.По итогам выборов, прошедших 9 июня, "Наша Родина" впервые прошла в Европарламент, получив одно место из венгерских 21.Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что АдГ планирует основать фракцию "Суверенитисты" в ЕП, основными позициями которой станут стремление к нормализации отношений с РФ и избавление от гегемонии ЕС. По данным издания, помимо "Нашей Родины", членами новой фракции могут стать румынская S.O.S., испанская Se Acabo La Fiesta ("Вечеринка окончена"), греческая "Ники" ("Победа"), польская "Конфедерация", словакское движение Republika.Ранее правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой АдГ в связи с рядом скандалов вокруг партии. Так, в Германии ранее в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР был арестован сотрудник одного из кандидатов АдГ на выборы в Европарламент.
https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html
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альтернатива для германии (партия), в мире, европа, европарламент, россия, германия, евросоюз
Альтернатива для Германии (партия), В мире, Европа, Европарламент, Россия, Германия, Евросоюз
АДГ и другие правые партии работают над созданием новой фракции в ЕП

АДГ и правые партии создают новую фракцию в ЕП против антироссийских санкций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ряд других правых партий интенсивно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет против антироссийских санкций и нынешней политики ЕС, заявил РИА Новости председатель венгерской правой партии "Наша Родина", по итогам выборов прошедшей в Европарламент, Ласло Тороцкаи.
"Вместе с АдГ, болгарским "Возрождением" и другими нашими европейскими союзниками мы уже давно работаем над созданием новой европейской партийной группы и новой фракции в ЕП. Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли", - сказал Тороцкаи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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По его словам, партия "Наша Родина" была одним из инициаторов "этой новой европейской силы, поэтому, несомненно, хотела бы присоединиться".
"Политика нынешнего руководства ЕС - в том числе и политика санкций против России - имеет катастрофические последствия для Европы, мы, конечно, выступим против этой политики", - отметил Тороцкаи.
По итогам выборов, прошедших 9 июня, "Наша Родина" впервые прошла в Европарламент, получив одно место из венгерских 21.
Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что АдГ планирует основать фракцию "Суверенитисты" в ЕП, основными позициями которой станут стремление к нормализации отношений с РФ и избавление от гегемонии ЕС. По данным издания, помимо "Нашей Родины", членами новой фракции могут стать румынская S.O.S., испанская Se Acabo La Fiesta ("Вечеринка окончена"), греческая "Ники" ("Победа"), польская "Конфедерация", словакское движение Republika.
Ранее правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой АдГ в связи с рядом скандалов вокруг партии. Так, в Германии ранее в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР был арестован сотрудник одного из кандидатов АдГ на выборы в Европарламент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 08:00
 
Альтернатива для Германии (партия)В миреЕвропаЕвропарламентРоссияГерманияЕвросоюз
 
 
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