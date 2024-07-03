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Опрос показал отношение европейцев к отправке военных на Украину - РИА Новости, 03.07.2024
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10:06 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/evropa-1957028405.html
Опрос показал отношение европейцев к отправке военных на Украину
Опрос показал отношение европейцев к отправке военных на Украину - РИА Новости, 03.07.2024
Опрос показал отношение европейцев к отправке военных на Украину
Подавляющее большинство населения стран Европы выступает против отправки своих военных на Украину, следует из опроса, опубликованного аналитическим центром... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:06
2024-07-03T10:06
в мире
украина
европа
болгария
европейский совет по международным отношениям
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство населения стран Европы выступает против отправки своих военных на Украину, следует из опроса, опубликованного аналитическим центром "Европейский совет по международным отношениям". В Болгарии против отправки своих военных на Украину выступает 90% населения, в Греции – 85%, в Германии – 81%, в Италии – 80%, в Швейцарии – 78%, в Чехии – 72%, в Нидерландах – 70%, в Польше, Франции и Испании – 69%, в Эстонии – 67%, в Великобритании – 66%, в Португалии – 60%, в Швеции – 54%. При этом большинство опрошенных в различных странах Европы и на Украине считают, что армия РФ - барьер, который может не позволить Киеву отвоевать потерянные территории. На Украине так считают 81% населения, в Эстонии и Греции – 79%, в Болгарии – 77%, в Чехии – 74%, в Польше – 73%, в Великобритании и Испании – 72%, в Португалии – 69%, в Швейцарии и Нидерландах – 68%, в Германии – 67%, во Франции и Италии – 64%, в Швеции – 56%. Опрос проводился среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине, погрешность не указана.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955453089.html
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в мире, украина, европа, болгария, европейский совет по международным отношениям
В мире, Украина, Европа, Болгария, Европейский совет по международным отношениям
Опрос показал отношение европейцев к отправке военных на Украину

ECFR: большинство европейцев против отправки своих военных на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство населения стран Европы выступает против отправки своих военных на Украину, следует из опроса, опубликованного аналитическим центром "Европейский совет по международным отношениям".
В Болгарии против отправки своих военных на Украину выступает 90% населения, в Греции – 85%, в Германии – 81%, в Италии – 80%, в Швейцарии – 78%, в Чехии – 72%, в Нидерландах – 70%, в Польше, Франции и Испании – 69%, в Эстонии – 67%, в Великобритании – 66%, в Португалии – 60%, в Швеции – 54%.
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При этом большинство опрошенных в различных странах Европы и на Украине считают, что армия РФ - барьер, который может не позволить Киеву отвоевать потерянные территории. На Украине так считают 81% населения, в Эстонии и Греции – 79%, в Болгарии – 77%, в Чехии – 74%, в Польше – 73%, в Великобритании и Испании – 72%, в Португалии – 69%, в Швейцарии и Нидерландах – 68%, в Германии – 67%, во Франции и Италии – 64%, в Швеции – 56%.
Опрос проводился среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине, погрешность не указана.
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