В Молдавии оценили последствия отказа граждан поддержать вступление в ЕС
Депутат Стамате: отказ от референдума в Молдавии отразится на всей стране
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Герб Молдавии на трибуне. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Отказ граждан Молдавии поддержать на референдуме идею вступления республики в Евросоюз негативно отразится на всей стране, считает депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Олеся Стамате.
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"Я даже не хочу рассматривать не только такой сценарий, (если большинство выскажется против ЕС - ред.), но и участие ниже минимального порога. Для нас, как для общества, эффект будет явно негативным… Отрицательный результат референдума означал бы, что нам придется начинать все сначала", - заявила Стамате в эфире телеканала Rlive.
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Она признала, что не может предсказать, как подобный сценарий скажется на переговорах о вступлении в ЕС. Стамате пояснила, что власти решили объединить референдум с выборами президента для обеспечения необходимой явки в 33%. Согласно местному законодательству, при минимальной явке изменения в конституцию будут одобрены при поддержке 50% участников референдума, а это всего 17% от общего числа избирателей.
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"С моей точки зрения, это не так уж и много, чтобы 17% решились на изменения в Конституции. Именно по этой причине необходимо совместить референдум с другим типом голосования, чтобы мобилизовать больше граждан для участия в референдуме. Мы надеемся, что те, кто придет на выборы, примут участие в референдуме", – подчеркнула Стамате.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.