https://ria.ru/20240703/energodar-1957114907.html

ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие

ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.07.2024

ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие

Украинские войска трижды атаковали дронами подстанцию "Радуга" в Энергодаре, пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:47

2024-07-03T14:47

2024-07-03T18:14

специальная военная операция на украине

энергодар

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска трижды атаковали дронами подстанцию "Радуга" в Энергодаре, пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев."По московскому времени в 10:30, 10:37 и 10:47 случилось три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, подстанции "Радуга", которая и снабжает сам город, и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС", — сказал он журналистам.По словам главы "Росатома", время для ударов "было выбрано подло": в этот момент там работала бригада российских специалистов."Восемь человек пострадали. Слава богу, все живы. Всем им оказана помощь в рамках ФМБА", — добавил Лихачев.В пресс-службе станции уточнили, что состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, остальные в состоянии легкой степени тяжести.В результате атаки на подстанции получили повреждения оба трансформатора. Нарушено штатное функционирование объектов ЗАЭС — транспортный цех, типография, УПТК остались без электроснабжения, заявили в пресс-службе."Меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме", — подчеркнули на ЗАЭС.Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз, со своей стороны, сообщил, что большая часть города осталась без света и воды. Он призвал жителей ограничить использование бытовых электроприборов и заверил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки.Ситуацию прокомментировали и в МАГАТЭ. Агентство в соцсети X подтвердило, что ЗАЭС проинформировала об ударах беспилотников вблизи площадки. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что "повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены".ВСУ постоянно устраивают атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар. Так, 19 июня они полностью уничтожили подстанцию "Луч", после чего "Радуга" осталась единственной установкой, снабжающей Энергодар электричеством. "Радуга" также пострадала 21 июня — тогда получил повреждения один трансформатор. А 26 июня ВСУ уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

https://ria.ru/20240702/oborona-1956894854.html

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