https://ria.ru/20240703/ekzamen-1957194150.html

Минобрнауки заявило о росте числа мигрантов, не сдавших экзамен по русскому

Минобрнауки заявило о росте числа мигрантов, не сдавших экзамен по русскому - РИА Новости, 03.07.2024

Минобрнауки заявило о росте числа мигрантов, не сдавших экзамен по русскому

Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, за пять месяцев вырос в десять раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:20

2024-07-03T18:20

2024-07-03T20:16

общество

россия

валерий фальков

единый государственный экзамен (егэ)

ирина волк

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, за пять месяцев вырос в десять раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки."Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с трех сразу до 30 процентов", — говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что глава Минобрнауки Валерий Фальков в апреле дал поручения руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, теперь экзамен сдают только на государственных площадках.По данным представителя МВД Ирины Волк, количество пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз из-за выявленных нарушений. Органы внутренних дел отказали в приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у людей, фактически не владеющих русским языком.Иностранные граждане и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы претендовать в России на гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу.

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

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общество, россия, валерий фальков, единый государственный экзамен (егэ), ирина волк