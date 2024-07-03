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Туроператор: Египет следует за Турцией по популярности у россиян
Туроператор: Египет следует за Турцией по популярности у россиян - РИА Новости, 03.07.2024
Туроператор: Египет следует за Турцией по популярности у россиян
Турция сейчас - самое популярное выездное направление у россиян, с большим отрывом за ним следует Египет, развивающий в последние годы возможности для туристов, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:40
2024-07-03T10:40
2024-07-03T19:40
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 3 июл - РИА Новости. Турция сейчас - самое популярное выездное направление у россиян, с большим отрывом за ним следует Египет, развивающий в последние годы возможности для туристов, однако шансов занять место Турции в сердцах соотечественников у него все же нет, заявил РИА Новости генеральный директор Anex Россия Эльдар Мусаоглу. "Египет сейчас колеблется между вторым и третьим местом по популярности среди россиян, но шансов занять место Турции, думаю, у него нет. Не думаю, что в ближайшее время Египет может перенаправить турпоток российских туристов из Турции на себя", - заявил он. Причин этому, по словам топ-менеджера, несколько. "Во-первых, там больше отелей, во-вторых, есть устоявшаяся привычка наших туристов, привыкших ездить в Турцию на протяжении десятков лет. Они уже привыкли к турецкому сервису, гостеприимству, к которому Египет пока только стремится", - сказал Мусаоглу. Однако, отмечает он, турпоток в Египет "однозначно" будет расти в ближайшее время благодаря стремительному улучшению там инфраструктуры. "Но не до уровня Турции, конечно", - уверен Мусаоглу. При этом в цене он пока выигрывает - в среднем тур в Египет сейчас дешевле путевки в Турцию. "Это соотношение может меняться в зависимости от определенной линейки отелей, но в среднем он дешевле - процентов на 10-15", - пояснил топ-менеджер. Он привел пример, что в этом году Anex уже видит рост продаж в Египет в 1,5 раза, а средняя продолжительность поездки выросла до 9 ночей, больше половины из них - all inclusive в пятизвездочных отелях.
https://ria.ru/20240331/egipet-1936899105.html
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новости - туризм, турция, египет, россия, в мире
Новости - Туризм, Турция, Египет, Россия, В мире, Туризм
Туроператор: Египет следует за Турцией по популярности у россиян
Anex: у Египта нет шансов занять место Турции в сердцах россиян
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 3 июл - РИА Новости. Турция сейчас - самое популярное выездное направление у россиян, с большим отрывом за ним следует Египет, развивающий в последние годы возможности для туристов, однако шансов занять место Турции в сердцах соотечественников у него все же нет, заявил РИА Новости генеральный директор Anex Россия Эльдар Мусаоглу.
"Египет сейчас колеблется между вторым и третьим местом по популярности среди россиян, но шансов занять место Турции, думаю, у него нет. Не думаю, что в ближайшее время Египет может перенаправить турпоток российских туристов из Турции на себя", - заявил он.
Причин этому, по словам топ-менеджера, несколько. "Во-первых, там больше отелей, во-вторых, есть устоявшаяся привычка наших туристов, привыкших ездить в Турцию на протяжении десятков лет. Они уже привыкли к турецкому сервису, гостеприимству, к которому Египет пока только стремится", - сказал Мусаоглу.
Однако, отмечает он, турпоток в Египет "однозначно" будет расти в ближайшее время благодаря стремительному улучшению там инфраструктуры. "Но не до уровня Турции, конечно", - уверен Мусаоглу.
При этом в цене он пока выигрывает - в среднем тур в Египет сейчас дешевле путевки в Турцию. "Это соотношение может меняться в зависимости от определенной линейки отелей, но в среднем он дешевле - процентов на 10-15", - пояснил топ-менеджер.
Он привел пример, что в этом году Anex уже видит рост продаж в Египет в 1,5 раза, а средняя продолжительность поездки выросла до 9 ночей, больше половины из них - all inclusive в пятизвездочных отелях.