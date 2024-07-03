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В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции - РИА Новости, 03.07.2024
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12:05 03.07.2024 (обновлено: 18:43 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/dtp-1957057256.html
В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции
В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции - РИА Новости, 03.07.2024
В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции
Никто из российских и белорусских туристов, попавших в серьезное ДТП в Турции, не погиб, но 20 человек госпитализировали, сообщили РИА Новости в Ассоциации... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:05
2024-07-03T18:43
турция
анталья (провинция)
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
происшествия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Никто из российских и белорусских туристов, попавших в серьезное ДТП в Турции, не погиб, но 20 человек госпитализировали, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По данным туроператора и страховой компании, жертв в результате ДТП нет, в больницы доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали", — сказали в ассоциации.Как позднее уточнило генконсульство в Анталье, по состоянию на 17:00 мск в больницах остаются семеро россиян, один из них получил тяжелые травмы.Еще двое граждан России улетели домой в запланированное время, остальных временно разместили в гостинице, в ближайшее время они также отправятся на родину, добавили в диппредставительстве. Авария произошла рано утром на объездном шоссе в районе города Манавгат. Автобус с туристами из России и Белоруссии, направлявшимися в аэропорт, врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе. Всего в автобусе ехали 18 россиян и семеро граждан Белоруссии. По информации турецких СМИ, водитель получил тяжелые травмы и умер в больнице, несмотря на усилия врачей.Пятеро туристов, не пострадавших в ДТП, успели на свои рейсы. Остальным пострадавшим страховая компания компенсирует проживание до возвращения и вылет домой, туроператор поможет с подбором вариантов, добавили в АТОР.
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турция, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор), происшествия
Турция, Анталья (провинция), Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Происшествия
В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции

В ДТП с российскими и белорусскими туристами в Турции пострадали 20 человек

© Фото : Nehir HaberДТП с автобусом в Анталье
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Nehir Haber
ДТП с автобусом в Анталье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Никто из российских и белорусских туристов, попавших в серьезное ДТП в Турции, не погиб, но 20 человек госпитализировали, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По данным туроператора и страховой компании, жертв в результате ДТП нет, в больницы доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали", — сказали в ассоциации.
© Фото : Nehir HaberДТП с автобусом в Анталье
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Nehir Haber
ДТП с автобусом в Анталье
Как позднее уточнило генконсульство в Анталье, по состоянию на 17:00 мск в больницах остаются семеро россиян, один из них получил тяжелые травмы.
Еще двое граждан России улетели домой в запланированное время, остальных временно разместили в гостинице, в ближайшее время они также отправятся на родину, добавили в диппредставительстве.
Авария произошла рано утром на объездном шоссе в районе города Манавгат. Автобус с туристами из России и Белоруссии, направлявшимися в аэропорт, врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе.
Всего в автобусе ехали 18 россиян и семеро граждан Белоруссии. По информации турецких СМИ, водитель получил тяжелые травмы и умер в больнице, несмотря на усилия врачей.
Пятеро туристов, не пострадавших в ДТП, успели на свои рейсы. Остальным пострадавшим страховая компания компенсирует проживание до возвращения и вылет домой, туроператор поможет с подбором вариантов, добавили в АТОР.
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ТурцияАнталья (провинция)РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Происшествия
 
 
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