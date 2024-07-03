https://ria.ru/20240703/deripaska-1957181886.html
России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска
России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска - РИА Новости, 03.07.2024
России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска
России понадобится около 12 лет, чтобы построить "экономику мечты", которая была в стране в 2005-2007 годах, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:32
2024-07-03T17:32
2024-07-03T17:32
экономика
россия
олег дерипаска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908637304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53811ea839ee65a10c5d362bd14653dc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. России понадобится около 12 лет, чтобы построить "экономику мечты", которая была в стране в 2005-2007 годах, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Мы все видели, какой может быть экономика мечты - это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений. ... Но мы опять сможем построить экономику мечты", - сказал Дерипаска. "Считаю, очень важно сохранить эти управленческие ресурсы, это частный бизнес, не дать его подсушить на этой паузе и воспользоваться этим накопленным результатом", - отметил он. Бизнесмен добавил, что один из козырей экономики России - это долговой рынок и рынок облигаций, который может сильно расти, минимум в 4 раза. Также это приватизация, для которой, по словам Дерипаски, есть достаточно ресурсов, ведь сейчас 75% компаний владеет государство.
https://ria.ru/20240613/kitay-1952550450.html
https://ria.ru/20240607/gref-1951222848.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908637304_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_bf0636dd9a09544ecc2ab59b72a093d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олег дерипаска
Экономика, Россия, Олег Дерипаска
России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска
Дерипаска: России потребуется около 12 лет, чтобы построить экономику мечты