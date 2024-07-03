https://ria.ru/20240703/deripaska-1957181886.html

России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска

России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска - РИА Новости, 03.07.2024

России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска

России понадобится около 12 лет, чтобы построить "экономику мечты", которая была в стране в 2005-2007 годах, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:32

2024-07-03T17:32

2024-07-03T17:32

экономика

россия

олег дерипаска

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. России понадобится около 12 лет, чтобы построить "экономику мечты", которая была в стране в 2005-2007 годах, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Мы все видели, какой может быть экономика мечты - это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений. ... Но мы опять сможем построить экономику мечты", - сказал Дерипаска. "Считаю, очень важно сохранить эти управленческие ресурсы, это частный бизнес, не дать его подсушить на этой паузе и воспользоваться этим накопленным результатом", - отметил он. Бизнесмен добавил, что один из козырей экономики России - это долговой рынок и рынок облигаций, который может сильно расти, минимум в 4 раза. Также это приватизация, для которой, по словам Дерипаски, есть достаточно ресурсов, ведь сейчас 75% компаний владеет государство.

https://ria.ru/20240613/kitay-1952550450.html

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экономика, россия, олег дерипаска