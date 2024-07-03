https://ria.ru/20240703/deripaska-1957154577.html

Дерипаска не верит в российский фондовый рынок

Дерипаска не верит в российский фондовый рынок - РИА Новости, 03.07.2024

Дерипаска не верит в российский фондовый рынок

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок и считает приоритетными вложения в долговой рынок, а на следующем этапе драйвером... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:24

2024-07-03T16:24

2024-07-03T16:24

экономика

олег дерипаска

русал

российский фондовый рынок

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок и считает приоритетными вложения в долговой рынок, а на следующем этапе драйвером развития экономики будет развитие финтеха. "Ожидается сейчас ставка по депозитам 16% при укрепляющемся рубле. Мы не совсем понимаем, как он укрепляется с учетом всех ограничений. Получается, те, кто вложился, с начала года получили за 20% с плюсом. Поэтому я не верю в акционерный капитал. Все IPO последнего, по-моему, года - 40 миллиардов (рублей - ред.), "Русал" в 2010 году привлек в пять раз больше при одном размещении", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, переход к новой реальности из старой экономики "мечты" потребует изменения многих подходов, в частности, "финтех - это то, что нас спасет, видимо, уже на следующем этапе". "Я не верю в российский фондовый рынок. Рынок долга - да. Приход иностранных инвесторов, если починим институт и создадим условия.., это сохранение статуса рыночной свободы и конкурентной экономики", - добавил Дерипаска.

https://ria.ru/20240112/deripaska-1920914730.html

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экономика, олег дерипаска, русал, российский фондовый рынок