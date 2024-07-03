https://ria.ru/20240703/bryansk-1957089497.html

Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков

Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков - РИА Новости, 03.07.2024

Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с трудом сдержал слезы, когда во время выступления в Совете Федерации благодарил представителей силовых структур,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:46

2024-07-03T13:46

2024-07-03T13:48

брянская область

россия

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз с трудом сдержал слезы, когда во время выступления в Совете Федерации благодарил представителей силовых структур, защищающих от украинских войск возглавляемый им регион. Выступая на "Часе субъекта" в рамка Дней Брянской области в Совете Федерации, он рассказал, что в регионе с начала спецоперации от обстрелов украинских войск погибли 23 мирных жителя и 91 ранен, только за прошедшие сутки регион обстреляли 19 раз. По его словам, ситуация напряженная, непростая. "Сегодня с этой трибуны хочу сказать слова благодарности нашему президенту за то внимание, которое оказывается нашему региону, и, конечно же, всем силовикам, группировке Брянск-прикрытие, погрануправлению ФСБ России, Росгвардии, МВД, МЧС", - сказал Богомаз, делая паузы и откашливаясь, чтобы подавить эмоции. Он отметил, что все силовые структуры в Брянской области сегодня работают как единое целое. "Люди это видят. Видят, что они находятся под защитой, верят нашим защитникам и нашему президенту. И у нас, несмотря на обстрелы, обстановка находится под контролем", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240703/svo-1957066242.html

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брянская область, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)