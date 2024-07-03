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Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков - РИА Новости, 03.07.2024
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13:46 03.07.2024 (обновлено: 13:48 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bryansk-1957089497.html
Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков
Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков - РИА Новости, 03.07.2024
Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков
Губернатор Брянской области Александр Богомаз с трудом сдержал слезы, когда во время выступления в Совете Федерации благодарил представителей силовых структур,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:46
2024-07-03T13:48
брянская область
россия
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз с трудом сдержал слезы, когда во время выступления в Совете Федерации благодарил представителей силовых структур, защищающих от украинских войск возглавляемый им регион. Выступая на "Часе субъекта" в рамка Дней Брянской области в Совете Федерации, он рассказал, что в регионе с начала спецоперации от обстрелов украинских войск погибли 23 мирных жителя и 91 ранен, только за прошедшие сутки регион обстреляли 19 раз. По его словам, ситуация напряженная, непростая. "Сегодня с этой трибуны хочу сказать слова благодарности нашему президенту за то внимание, которое оказывается нашему региону, и, конечно же, всем силовикам, группировке Брянск-прикрытие, погрануправлению ФСБ России, Росгвардии, МВД, МЧС", - сказал Богомаз, делая паузы и откашливаясь, чтобы подавить эмоции. Он отметил, что все силовые структуры в Брянской области сегодня работают как единое целое. "Люди это видят. Видят, что они находятся под защитой, верят нашим защитникам и нашему президенту. И у нас, несмотря на обстрелы, обстановка находится под контролем", - добавил губернатор.
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брянская область, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Брянский губернатор с трудом сдержал слезы, благодарив силовиков

Брянский губернатор Богомаз с трудом сдержал слезы, когда благодарил силовиков

© Совет Федерации Федерального Собрания РФГубернатор Брянской области Александр Богомаз во время выступления в Совете Федерации. 3 июля 2024
Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время выступления в Совете Федерации. 3 июля 2024
© Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время выступления в Совете Федерации. 3 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз с трудом сдержал слезы, когда во время выступления в Совете Федерации благодарил представителей силовых структур, защищающих от украинских войск возглавляемый им регион.
Выступая на "Часе субъекта" в рамка Дней Брянской области в Совете Федерации, он рассказал, что в регионе с начала спецоперации от обстрелов украинских войск погибли 23 мирных жителя и 91 ранен, только за прошедшие сутки регион обстреляли 19 раз. По его словам, ситуация напряженная, непростая.
«
"Сегодня с этой трибуны хочу сказать слова благодарности нашему президенту за то внимание, которое оказывается нашему региону, и, конечно же, всем силовикам, группировке Брянск-прикрытие, погрануправлению ФСБ России, Росгвардии, МВД, МЧС", - сказал Богомаз, делая паузы и откашливаясь, чтобы подавить эмоции.
Он отметил, что все силовые структуры в Брянской области сегодня работают как единое целое.
«
"Люди это видят. Видят, что они находятся под защитой, верят нашим защитникам и нашему президенту. И у нас, несмотря на обстрелы, обстановка находится под контролем", - добавил губернатор.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Брянской области с начала СВО погибли 23 мирных жителя
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Брянская областьРоссияАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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