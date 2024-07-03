https://ria.ru/20240703/briks-1956999423.html

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей - РИА Новости, 03.07.2024

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7 процента, в то же время удельный вес экономик... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:05

2024-07-03T03:05

2024-07-03T03:13

экономика

бразилия

брикс

всемирный банк

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7 процента, в то же время удельный вес экономик "Большой семерки" сократился до 29%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. БРИКС сегодня объединяет девять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, а также присоединившихся в этом году Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ. В "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия.По итогам прошлого года доля стран БРИКС в мировой экономике составила рекордные 35,7 процента, увеличившись за год на 0,6 процентного пункта. С момента создания объединения в 2006 году его удельный вес в экономике вырос на 10,2 процентного пункта. В то же время доля "Большой семерки" составила по итогам прошлого года минимальные за последние тридцать лет 29 процентов — за год объединение потеряло 0,4 процентного пункта. С 2006 года доля "семерки" сократилась на 9,7 процентного пункта. На остальные страны в прошлом году пришлось 35,3 процента мирового выпуска — их доля с 1990 года в целом остается стабильной, колеблясь в пределах одного процентного пункта. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на семь процентов.

https://ria.ru/20240702/rossiya-1956938424.html

https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html

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россия

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Максим Горбачев

экономика, бразилия, брикс, всемирный банк, россия, индия