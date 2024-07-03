https://ria.ru/20240703/borisov-1957097772.html

Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне

Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне - РИА Новости, 03.07.2024

Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный проект размещения ядерной энергоустановки на Луне. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:11

2024-07-03T14:11

2024-07-03T17:05

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный проект размещения ядерной энергоустановки на Луне. Ранее он сообщал, что госкорпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает проект по доставке и размещению на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. "Он очень сложный сам по себе, нужно доставить агрегат на Луну, посадить… но мы за него беремся и надеемся, я туда 10 июля еду, с коллегами из Китая мы перейдем к практической реализации. Это уровень 2036 года", - сказал Борисов в Госдуме.

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космос - риа наука, луна, китай, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф, в мире