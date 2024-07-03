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Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне - РИА Новости, 03.07.2024
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Наука
 
14:11 03.07.2024 (обновлено: 17:05 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/borisov-1957097772.html
Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне
Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне - РИА Новости, 03.07.2024
Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный проект размещения ядерной энергоустановки на Луне. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:11
2024-07-03T17:05
наука
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луна
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный проект размещения ядерной энергоустановки на Луне. Ранее он сообщал, что госкорпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает проект по доставке и размещению на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. "Он очень сложный сам по себе, нужно доставить агрегат на Луну, посадить… но мы за него беремся и надеемся, я туда 10 июля еду, с коллегами из Китая мы перейдем к практической реализации. Это уровень 2036 года", - сказал Борисов в Госдуме.
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космос - риа наука, луна, китай, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф, в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Китай, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ, В мире
Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне

Борисов заявил, что 10 июля полетит в КНР обсуждать энергоустановку на Луне

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный проект размещения ядерной энергоустановки на Луне.
Ранее он сообщал, что госкорпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает проект по доставке и размещению на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.
"Он очень сложный сам по себе, нужно доставить агрегат на Луну, посадить… но мы за него беремся и надеемся, я туда 10 июля еду, с коллегами из Китая мы перейдем к практической реализации. Это уровень 2036 года", - сказал Борисов в Госдуме.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции
2 июля, 11:15
 
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