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Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне
Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне - РИА Новости, 03.07.2024
Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный проект размещения ядерной энергоустановки на Луне. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:11
2024-07-03T14:11
2024-07-03T17:05
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный проект размещения ядерной энергоустановки на Луне. Ранее он сообщал, что госкорпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает проект по доставке и размещению на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. "Он очень сложный сам по себе, нужно доставить агрегат на Луну, посадить… но мы за него беремся и надеемся, я туда 10 июля еду, с коллегами из Китая мы перейдем к практической реализации. Это уровень 2036 года", - сказал Борисов в Госдуме.
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Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Китай, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ, В мире
Глава "Роскосмоса" обсудит в КНР проект размещения энергоустановки на Луне
Борисов заявил, что 10 июля полетит в КНР обсуждать энергоустановку на Луне