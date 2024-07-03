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ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы - РИА Новости, 03.07.2024
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21:04 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/boets-1957223959.html
ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы
ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы - РИА Новости, 03.07.2024
ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы
Участник специальной военной операции Александр Артамошкин, удостоенный ордена Мужества, включен в список партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:04
2024-07-03T21:04
россия
олег мельниченко
владимир путин
единая россия
пензенская городская дума
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ПЕНЗА, 3 июл - РИА Новости. Участник специальной военной операции Александр Артамошкин, удостоенный ордена Мужества, включен в список партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую городскую думу, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее глава региона сообщил, что в апреле по поручению президента России Владимира Путина вручил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину орден Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. Мельниченко тогда предложил бойцу принять участие в предварительном голосовании ЕР на выборы в Пензенскую гордуму. "На конференции Пензенского регионального отделения "Единой России" передал партийный билет участнику СВО Александру Артамошкину... Сегодня на партийной конференции мы утвердили список кандидатов от "Единой России". Александр Артамошкин в него включен. Как говорит наш президент, в органах власти должно быть больше людей, которые не подведут. Участники специальной военной операции - люди смелые, ответственные и надежные. О необходимости раскрывать их потенциал в работе на благо Родины накануне говорилось и на генсовете "Единой России", - написал губернатор в Telegram-канале.
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россия, олег мельниченко, владимир путин, единая россия, пензенская городская дума
Россия, Олег Мельниченко, Владимир Путин, Единая Россия, Пензенская городская дума
ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы

ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Партия "Единая Россия" . Архивное фото
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ПЕНЗА, 3 июл - РИА Новости. Участник специальной военной операции Александр Артамошкин, удостоенный ордена Мужества, включен в список партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую городскую думу, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщил, что в апреле по поручению президента России Владимира Путина вручил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину орден Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. Мельниченко тогда предложил бойцу принять участие в предварительном голосовании ЕР на выборы в Пензенскую гордуму.
"На конференции Пензенского регионального отделения "Единой России" передал партийный билет участнику СВО Александру Артамошкину... Сегодня на партийной конференции мы утвердили список кандидатов от "Единой России". Александр Артамошкин в него включен. Как говорит наш президент, в органах власти должно быть больше людей, которые не подведут. Участники специальной военной операции - люди смелые, ответственные и надежные. О необходимости раскрывать их потенциал в работе на благо Родины накануне говорилось и на генсовете "Единой России", - написал губернатор в Telegram-канале.
Губернатор Олег Мельниченко презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области
18 июня, 15:19
 
РоссияОлег МельниченкоВладимир ПутинЕдиная РоссияПензенская городская дума
 
 
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