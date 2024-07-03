https://ria.ru/20240703/boets-1957223959.html

ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы

ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы - РИА Новости, 03.07.2024

ЕР включила бойца СВО в список кандидатов в депутаты гордумы Пензы

Участник специальной военной операции Александр Артамошкин, удостоенный ордена Мужества, включен в список партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:04

2024-07-03T21:04

2024-07-03T21:04

россия

олег мельниченко

владимир путин

единая россия

пензенская городская дума

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ПЕНЗА, 3 июл - РИА Новости. Участник специальной военной операции Александр Артамошкин, удостоенный ордена Мужества, включен в список партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую городскую думу, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее глава региона сообщил, что в апреле по поручению президента России Владимира Путина вручил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину орден Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. Мельниченко тогда предложил бойцу принять участие в предварительном голосовании ЕР на выборы в Пензенскую гордуму. "На конференции Пензенского регионального отделения "Единой России" передал партийный билет участнику СВО Александру Артамошкину... Сегодня на партийной конференции мы утвердили список кандидатов от "Единой России". Александр Артамошкин в него включен. Как говорит наш президент, в органах власти должно быть больше людей, которые не подведут. Участники специальной военной операции - люди смелые, ответственные и надежные. О необходимости раскрывать их потенциал в работе на благо Родины накануне говорилось и на генсовете "Единой России", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240618/potentsial-1953691908.html

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россия, олег мельниченко, владимир путин, единая россия, пензенская городская дума