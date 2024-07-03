https://ria.ru/20240703/boets-1957220020.html

Боец белгородской теробороны погиб при исполнении боевых задач

Боец белгородской теробороны погиб при исполнении боевых задач - РИА Новости, 03.07.2024

Боец белгородской теробороны погиб при исполнении боевых задач

Боец белгородской территориальной самообороны погиб при исполнении боевых задач, еще один участник теробороны получил баротравму, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:28

2024-07-03T20:28

2024-07-03T20:28

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Боец белгородской территориальной самообороны погиб при исполнении боевых задач, еще один участник теробороны получил баротравму, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."При исполнении боевых задач погиб боец нашей территориальной самообороны. Молодой парень, ему было всего 24 года. Он даже не успел создать свою семью… От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родителям, младшей сестре, родным и близким", - написал Гладков.Губернатор добавил, что один из бойцов, находившийся вместе с погибшим, получил баротравму и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оценивают его состояние как стабильное. Глава региона подчеркнул, что власти окажут родственникам погибшего бойца всю необходимую помощь и поддержку.

https://ria.ru/20240703/belgorod-1957007070.html

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, россия