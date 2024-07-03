https://ria.ru/20240703/boeing-1957202440.html

Механик назвал нарушения при сборке самолетов Boeing верхушкой айсберга

Механик назвал нарушения при сборке самолетов Boeing верхушкой айсберга - РИА Новости, 03.07.2024

Механик назвал нарушения при сборке самолетов Boeing верхушкой айсберга

Механик компании Strom, субподрядчика американской аэрокосмической корпорации Boeing, Ричард Куэвас назвал упомянутые им ранее нарушения при сборке самолетов... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:53

2024-07-03T18:53

2024-07-03T18:55

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Механик компании Strom, субподрядчика американской аэрокосмической корпорации Boeing, Ричард Куэвас назвал упомянутые им ранее нарушения при сборке самолетов Boeing "верхушкой айсберга" и признался, что опасается за собственную безопасность, сообщает издание Newsweek. Ранее телеканал CNN сообщил, ссылаясь на документы, что Куэвас заявлял о допускавшихся при сборке самолетов Boeing нарушениях, потенциально угрожающих безопасности эксплуатации. Механик подал жалобу по горячей линии Boeing, заявив руководству корпорации, что поставщик Boeing Spirit, подрядчиком которой является компания Strom, утаивает проблемы. После этого, по словам Куэваса, Boeing начала расследование в связи с его опасениями, предупредив руководство Spirit о жалобах механика, однако впоследствии он был внезапно уволен. "Та (информация), которую на данный момент предоставил вам я и мои адвокаты, - это верхушка айсберга", - приводит Newsweek слова Куэваса. Он также добавил, что при сборке самолетов в компании приоритет отдается скорости работы. По словам механика, так делается, чтобы его начальник мог получить "хорошую премию". В свою очередь, представители Boeing заявили изданию, что все опасения осведомителя были "тщательно изучены" и "не представляют собой угрозу безопасности". На вопрос о том, боится ли он за собственную безопасность в связи с начавшимся расследованием, Куэвас заявил, что "опасается каждый день". В мае вскоре после публичной критики Boeing внезапно умерли Джон Барнетт и Джошуа Дин, одни из первых информаторов в рамках скандала вокруг компании. Согласно официальному заключению, Барнетт 12 мая покончил с собой из-за проблем с психикой, а Дин 2 мая скончался от внезапной болезни. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.

https://ria.ru/20240701/istochnik-1956538701.html

https://ria.ru/20240621/samolet-1954608993.html

https://ria.ru/20240618/boeing-1953749480.html

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