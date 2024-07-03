https://ria.ru/20240703/biden-1957187764.html

Байден сомневается, что будет продолжать президентскую гонку, пишут СМИ

Байден сомневается, что будет продолжать президентскую гонку, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Байден сомневается, что будет продолжать президентскую гонку, пишут СМИ

Президент США Джо Байден понимает свое трудное положение после неудачных дебатов и раздумывает, нужно ли продолжать кампанию, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:51

2024-07-03T17:51

2024-07-03T18:38

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джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает свое трудное положение после неудачных дебатов и раздумывает, нужно ли продолжать кампанию, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного "ключевого сторонника" главы государства."Байден заявил стороннику, что взвешивает, нужно ли продолжать гонку. Разговор президента — первый показатель того, что он серьезно изучает, сможет ли оправиться после катастрофического выступления на дебатах <...> знает, что, возможно, не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для этой работы", — говорится в материале издания.По словам собеседника газеты, президент США понимает, что следующие его выступления, в том числе запланированное на пятницу интервью телеканалу ABC, должны пойти хорошо, чтобы он получил шанс вновь заручиться поддержкой избирателей."Он знает, что еще два таких мероприятия — и мы будем совсем в другой ситуации", — прокомментировал сторонник Байдена неудачные дебаты.Высокопоставленный советник Байдена, также пожелавший остаться неизвестным, при этом заявил газете, что президент США "прекрасно понимает, что сталкивается с политическими проблемами".Первые дебаты претендентов на пост президента США Джо Байдена и Дональда Трампа прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно.Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены с помощью своей жены Джилл.Американские политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240703/opros-1957180083.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956030683.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, атланта, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена