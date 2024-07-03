https://ria.ru/20240703/belousov-1957079080.html
Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ - РИА Новости, 03.07.2024
Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов избран председателем совета министров обороны (СМО) стран СНГ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:09
2024-07-03T13:09
2024-07-03T13:51
минск
белоруссия
андрей белоусов
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов избран председателем совета министров обороны (СМО) стран СНГ. Такое решение единогласно принято на очередном заседании СМО СНГ, проходящем в Минске в среду. Открывая заседание, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что за отчётный период в составе СМО произошли изменения: главой российского ведомства был назначен Белоусов.
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953470133.html
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минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, снг, в мире
Минск, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, СНГ, В мире
Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
Главу МО РФ Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ