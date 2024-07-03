https://ria.ru/20240703/belgorod-1957007070.html
Мэр Белгорода назвал меры по защите жителей города беспрецедентными
Мэр Белгорода назвал меры по защите жителей города беспрецедентными - РИА Новости, 03.07.2024
Мэр Белгорода назвал меры по защите жителей города беспрецедентными
Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал беспрецедентными предпринятые для защиты жителей города меры и заявил, что система оповещения людей об опасности работает... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T06:03
2024-07-03T06:03
2024-07-03T06:28
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал беспрецедентными предпринятые для защиты жителей города меры и заявил, что система оповещения людей об опасности работает эффективно. "На сегодня и в городе, и в области в целом применены беспрецедентные меры по защите населения, начиная от создания укрытий в подвалах домов. В Белгороде, например, их более двух тысяч", — сообщил Демидов РИА Новости. Он уточнил, что за каждым из таких укрытий закреплены ответственные за доступ, регулярно проводятся необходимые тренировки. "Эффективно работает система оповещения. При поддержке президента и губернатора области мы смогли увеличить количество устройств, чтобы сирены в момент опасности были хорошо слышны во всех районах города, в том числе в частном секторе", — сообщил мэр города. По его словам, отработаны и алгоритмы межведомственного взаимодействия для оперативности действий во время ЧС. Город условно поделен на шесть районов, за которыми закреплены специальные штабы, добавил Демидов. По его словам, все эти меры позволяют в непростых условиях обеспечивать функционирование экономики. Мэр заявил, что город живет и развивается, реализуются намеченные проекты, благоустраиваются существующие и создаются новые общественные пространства. "Белгородцы — сильные люди. Но, конечно, нам очень важна поддержка, чувствуем, что вся Россия с нами. Мы благодарны за помощь федеральных и региональных властей", - сказал Демидов.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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россия, валентин демидов, белгород, безопасность, белгородская область
Россия, Валентин Демидов, Белгород, Безопасность, Белгородская область
Мэр Белгорода назвал меры по защите жителей города беспрецедентными
Мэр Белгорода Демидов: система оповещения об опасности работает эффективно
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал беспрецедентными предпринятые для защиты жителей города меры и заявил, что система оповещения людей об опасности работает эффективно.
"На сегодня и в городе, и в области в целом применены беспрецедентные меры по защите населения, начиная от создания укрытий в подвалах домов. В Белгороде, например, их более двух тысяч", — сообщил Демидов РИА Новости.
Он уточнил, что за каждым из таких укрытий закреплены ответственные за доступ, регулярно проводятся необходимые тренировки.
"Эффективно работает система оповещения. При поддержке президента и губернатора области мы смогли увеличить количество устройств, чтобы сирены в момент опасности были хорошо слышны во всех районах города, в том числе в частном секторе", — сообщил мэр города.
По его словам, отработаны и алгоритмы межведомственного взаимодействия для оперативности действий во время ЧС. Город условно поделен на шесть районов, за которыми закреплены специальные штабы, добавил Демидов.
По его словам, все эти меры позволяют в непростых условиях обеспечивать функционирование экономики. Мэр заявил, что город живет и развивается, реализуются намеченные проекты, благоустраиваются существующие и создаются новые общественные пространства.
"Белгородцы — сильные люди. Но, конечно, нам очень важна поддержка, чувствуем, что вся Россия
с нами. Мы благодарны за помощь федеральных и региональных властей", - сказал Демидов.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин
заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.