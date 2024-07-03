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Демократы готовят письмо Байдену с требованием сняться с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
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19:19 03.07.2024 (обновлено: 20:11 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bayden-1957209230.html
Демократы готовят письмо Байдену с требованием сняться с выборов, пишут СМИ
Демократы готовят письмо Байдену с требованием сняться с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Демократы готовят письмо Байдену с требованием сняться с выборов, пишут СМИ
Десятки конгрессменов от демократов готовят обращение к президенту США Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки, передает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:19
2024-07-03T20:11
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
атланта
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Десятки конгрессменов от демократов готовят обращение к президенту США Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Демпартии."Десятки законодателей-демократов обсуждают подписание письма с требованием к Джо Байдену выйти из гонки", — говорится в сообщении.По данным агентства, американский лидер стремительно теряет поддержку в своей партии из-за опасений перед возможной победой Республиканской партии и Дональда Трампа на выборах в ноябре.Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванного "ключевого сторонника" Байдена сообщила, что он понимает свое трудное положение после неудачных дебатов и раздумывает, стоит ли продолжать кампанию.При этом чуть позднее эту статью прокомментировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, назвав публикацию абсолютной ложью.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены при поддержке жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240702/bayden-1956935765.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, атланта, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Атланта, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Демократы готовят письмо Байдену с требованием сняться с выборов, пишут СМИ

Bloomberg: демократы готовят письмо к Байдену с требованием сняться с выборов

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Десятки конгрессменов от демократов готовят обращение к президенту США Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Демпартии.
"Десятки законодателей-демократов обсуждают подписание письма с требованием к Джо Байдену выйти из гонки", — говорится в сообщении.
В бой идут одни старики: дебаты Байдена и Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

© AP Photo / Gerald Herbert
1 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

Фотографы во время телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

© AP Photo / Gerald Herbert
2 из 10
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

Зрительница телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 10
© AP Photo / Evan Vucci

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

Президент США Джо Байден во время и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия по телевизионным дебатам

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 10
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

Сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп заходит в конференц-зал перед телевизионными дебатами президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
5 из 10
© AP Photo / Jae C. Hong

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

© AP Photo / Jae C. Hong
6 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

© AP Photo / Gerald Herbert
7 из 10
© AP Photo / Andres Kudacki

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

Сторонники Дональда Трампа во время телевизионных дебатов

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

© AP Photo / Andres Kudacki
8 из 10
© AP Photo / Ross D. Franklin

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

© AP Photo / Ross D. Franklin
9 из 10
© AP Photo / Gerald Herbert

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

© AP Photo / Gerald Herbert
10 из 10

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.

© AP Photo / Gerald Herbert
1 из 10

Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

© AP Photo / Gerald Herbert
2 из 10

Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 10

Споры не обошлись без взаимных обвинений.

На фото: Байден с супругой Джилл

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 10

Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.

По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.

На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
5 из 10

По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

© AP Photo / Jae C. Hong
6 из 10

По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.

© AP Photo / Gerald Herbert
7 из 10

Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.

© AP Photo / Andres Kudacki
8 из 10

В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

© AP Photo / Ross D. Franklin
9 из 10

Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.

© AP Photo / Gerald Herbert
10 из 10
По данным агентства, американский лидер стремительно теряет поддержку в своей партии из-за опасений перед возможной победой Республиканской партии и Дональда Трампа на выборах в ноябре.
Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванного "ключевого сторонника" Байдена сообщила, что он понимает свое трудное положение после неудачных дебатов и раздумывает, стоит ли продолжать кампанию.
При этом чуть позднее эту статью прокомментировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, назвав публикацию абсолютной ложью.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ
2 июля, 17:58
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены при поддержке жены Джилл.
Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024Дональд ТрампАтлантаПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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