Демократы готовят письмо Байдену с требованием сняться с выборов, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Десятки конгрессменов от демократов готовят обращение к президенту США Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Демпартии."Десятки законодателей-демократов обсуждают подписание письма с требованием к Джо Байдену выйти из гонки", — говорится в сообщении.По данным агентства, американский лидер стремительно теряет поддержку в своей партии из-за опасений перед возможной победой Республиканской партии и Дональда Трампа на выборах в ноябре.Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванного "ключевого сторонника" Байдена сообщила, что он понимает свое трудное положение после неудачных дебатов и раздумывает, стоит ли продолжать кампанию.При этом чуть позднее эту статью прокомментировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, назвав публикацию абсолютной ложью.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены при поддержке жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Десятки конгрессменов от демократов готовят обращение к президенту США Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Демпартии.
"Десятки законодателей-демократов обсуждают подписание письма с требованием к Джо Байдену выйти из гонки", — говорится в сообщении.
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
По данным агентства, американский лидер стремительно теряет поддержку в своей партии из-за опасений перед возможной победой Республиканской партии и Дональда Трампа на выборах в ноябре.
Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванного "ключевого сторонника" Байдена сообщила, что он понимает свое трудное положение после неудачных дебатов и раздумывает, стоит ли продолжать кампанию.
При этом чуть позднее эту статью прокомментировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, назвав публикацию абсолютной ложью.
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении дебатов спустился со сцены при поддержке жены Джилл.
Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
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