https://ria.ru/20240703/banknota-1957010185.html

Самая крупная банкнота Японии поменяла "лицо" впервые за 40 лет

Самая крупная банкнота Японии поменяла "лицо" впервые за 40 лет - РИА Новости, 03.07.2024

Самая крупная банкнота Японии поменяла "лицо" впервые за 40 лет

Впервые с 1984 года самая крупная банкнота Японии достоинством в 10 тысяч иен поменяла "лицо" - вместо философа и просветителя Юкити Фукудзавы на ней теперь... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T07:27

2024-07-03T07:27

2024-07-03T12:01

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ФУКАЯ (ЯПОНИЯ)/ТОКИО, 3 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Впервые с 1984 года самая крупная банкнота Японии достоинством в 10 тысяч иен поменяла "лицо" - вместо философа и просветителя Юкити Фукудзавы на ней теперь изображен "отец японского капитализма" Эйити Сибусава. Его также называют и "отцом современной японской экономики". Корреспондент РИА Новости поехала на родину Эйити Сибусавы, чтобы разобраться, чем заслужил он свое почетное место на самой крупной купюре. Сибусава примером своей жизни доказал, что происхождение из самых низших слоев общества и рождение "в минуты роковые" можно с успехом обратить на пользу - к собственной выгоде и процветанию государства. Город Фукая, откуда он родом, находится в соседней с Токио префектурой Сайтама и ничем, кроме величественного здания станции, напоминающего знаменитый Токийский вокзал, не отличается от тысяч других маленьких провинциальных городков Японии. Однако сейчас город оказался в центре внимания всей страны и не преминул этим воспользоваться. Уже на платформе сошедшего с поезда приезжего встречают растяжки и постеры с объявлением, что именно здесь родился Эйити Сибусава. В вестибюле станции его изображения украшают комнату ожидания, а на входе стоят "ворота счастья" с его портретом, проход через них должен, по-видимому, обеспечить пассажиру такую же успешную и благополучную жизнь, как и у Сибусавы. Эйити Сибусава родился в 1840 году в крестьянской семье. Несмотря на то, что семья была зажиточной, это была самая низкая ступень социальной лестницы Японии той поры. А дальше жизнь его с успехом могла бы стать сюжетом для приключенческого фильма: попытка участия в мятеже вместо опалы помогает ему добиться расположения могущественного аристократа, вскоре ставшего последним сёгуном - правителем Японии Токугава Ёсинобу. Но его правление длилось всего год - в 1868 году произошла так называемая Реставрация Мэйдзи, когда реальная сила государственной власти впервые за несколько веков перешла от сёгуна к императору. Если бы Сибусава не успел уехать с младшим братом сёгуна на Всемирную выставку в Париже за несколько месяцев до этого тектонического сдвига в японсой политике, еще неизвестно, как сложилась бы судьба "отца японского капитализма". В японских архивах сохранилась фотография молодого Сибусавы, каким он уезжал за границу – молодой самурай, с мечом катана, с самурайской прической, в традиционной японской одежде и сандалиях гэта. Из путешествия, которое продлилось два года, Сибусава вернулся совсем другим человеком: европейски образованный и одетый – на современников неизгладимое впечатление произвел его цилиндр, Сибусава, повидав другие страны, был исполнен намерения на своей родине воплотить то лучшее, что он увидел в Европе, но на основе твердой конфуцианской морали. Эйити Сибусава стал основателем и соучредителем около 500 компаний, многие из которых сейчас являются всемирно известными. Он способствовал созданию Первого государственного банка ("Банк Дайити", сейчас входит в состав одного из трех крупнейших японских банков Мидзухо), а также компаний, которые после ряда трансформаций сейчас известны как Tokyo Gas, экономическая газета "Никкэй", IHI, автоконцерн Isuzu, транспортный гигант Nippon Yusen (NYK Line), железнодорожный гигант JR – железные дороги Восточной Японии, а также гостиница "Империал", пивоваренные компании Sapporo, Asahi и Kirin, строительный гигант Sekisui, энергетическая компания ТЕРСО и многие другие. При этом всю свою бурную экономическую деятельность он строил на принципах конфуцианства – философии, которой обучался в детстве. "Единство морали и экономики" подвигло его на участие в создании и поддержку 600 общественно полезных организаций и учреждений: одного из лучших японских университетов Хитоцубаси, университета Такусёку, Женского университета, Японского Красного креста, госпиталя Святого Луки и других. Портреты Сибусавы на его родине красуются на автобусах и стоянках такси, курсы для поступления в ВУЗ соперничают за право взять в название его имя. В городе есть музей Сибусавы, посвященный его жизни и действительно гигантскому вкладу в экономику Японии в конце XIX – начале XX веков. В лектории можно послушать рассказ из уст самого Сибусавы: с 2020 года здесь выступает прекрасно выполненный робот-андроид Эйити Сибусава. Несмотря на будний день у музея в ожидании стояли несколько туристических автобусов и десятки автомобилей. Местный бизнес также решил не упустить своего шанса – в магазине у зоны отдыха на автодороге выпуск новых банкнот ознаменовался появлением 60 видов товаров, так или иначе имеющих отношение к знаменитому соотечественнику: от полотенец до печений, от папок до записных книжек, значков, магнитов, кружек, бутылок сакэ, приправы карри и шоколада. Правда, ликование по поводу новых купюр коснулось далеко не всех. "Честно говоря, мы не очень ощущаем эту атмосферу праздника. Да, последнее время стало больше туристов, и это, конечно, радует. Но жизнь сейчас непростая, цены растут, так что не так важно, кто изображен на 10-тысячной купюре, главное, чтобы самих таких купюр в кармане было побольше", - с грустной улыбкой сказал корреспонденту РИА Новости пожилой водитель такси. В японской глубинке автобусы ходят с интервалом от одного до нескольких часов и 6 километров от станции до музея пришлось добираться на такси. Одновременно с 10-тысячной банкнотой поменялись и две купюры меньшего достоинства в 5 тысяч и одну тысячу иен. На 5-тысячной купюре вместо писательницы Итиё Хигути появилось изображение Умэко Цуды – первой женщины, отправившейся на учебу в США, преподавателя, основательницы университета Цуда. На самой мелкой купюре достоинством 1 тысяча иен вместо микробиолога Хидэё Ногути теперь размещен портрет бактериолога, разработавшего способы лечения столбняка и основателя университета Китасато Сибасабуро Китасато. Он также является одним из первооткрывателей возбудителя чумы. В последний раз пятитысячные и тысячные банкноты менялись 20 лет назад в 2004 году. В 2004 году 10-тысячная купюра поменяла дизайн оборотной стороны, но ее лицом продолжал оставаться Юкити Фукудзава. Правда, сотрудник музея в частном порядке поведал корреспонденту РИА Новости легенду, что Сибусава якобы номинировался на роль лица банкноты и раньше, но его кандидатура была отвергнута по неожиданной причине. "Понимаете, у него нет усов. А при том уровне техники защитить от подделки портрет без усов было невозможно. Только сейчас новые технологии позволяют это сделать", - с таинственным видом поведал сотрудник музея, заставив задуматься, о каком времени он говорит. Усы и борода были у принца Сётоку Тайси, но банкноты с его изображением выпускали с 1958 по 1984 год. С 1984 года и до сегодняшнего дня лицом 10-тысячной купюры был Юкити Фукудзава. Но у него, как и у Сибусавы, усов нет. Система защиты от подделки также стала предметом особой гордости для японцев: впервые в мире банкноты используют трехмерное голограммное изображение. Голограмма создает эффект трехмерности размещенного на ней портрета и растительного орнамента, а в зависимости от угла зрения люди на портретах "поворачивают" голову и меняют ракурс, встречаясь глазами со смотрящим. Также новые купюры призваны стать более удобными для людей со слабым зрением – выпуклые полоски, размещенные сбоку, наверху или посередине в зависимости от достоинства купюры, легко воспринимаются на ощупь и позволят людям со слабым зрением с первого прикосновения понять ее номинал.

https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952768739.html

https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949705009.html

https://ria.ru/20240421/kisida-1941302716.html

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в мире, япония, токио, сайтама (город), терсо