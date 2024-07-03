https://ria.ru/20240703/ataka-1957196410.html
"Хезболла" заявила, что выпустила сто ракет по израильским штабам
"Хезболла" заявила, что выпустила сто ракет по израильским штабам - РИА Новости, 03.07.2024
"Хезболла" заявила, что выпустила сто ракет по израильским штабам
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило 100 ракет по двум израильским штабам. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:33
2024-07-03T18:33
2024-07-03T18:52
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исраэль кац
хасан насрулла
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КАИР, 3 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило 100 ракет по двум израильским штабам."Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах") в среду обстреляли 100 ракетами "Катюши" штаб командования 210-й дивизии "Голаны" в казармах Нафах и штаб ПВО и ПРО в казармах Калиа", - сообщается в заявлении "Хезболлах".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исраэль кац, хасан насрулла, ливан, израиль
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Ливан, Израиль
"Хезболла" заявила, что выпустила сто ракет по израильским штабам
"Хезболла" заявила, что выпустила сто ракет по двум израильским штабам