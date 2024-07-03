https://ria.ru/20240703/ataka-1957046815.html

Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме

Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.07.2024

Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме

Морской порт Новороссийска после отражения атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме, объекты не пострадали, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:28

2024-07-03T11:28

2024-07-03T11:28

специальная военная операция на украине

новороссийск

россия

черное море

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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Морской порт Новороссийска после отражения атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме, объекты не пострадали, сообщили РИА Новости в администрации города. В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее глава города Андрей Кравченко заявил, что эту атаку отражают. Минобороны РФ сообщало, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска. "Судоходство в порту Новороссийска после атаки безэкипажных катеров минувшей ночью не нарушено. Порт работает в штатном режиме. Ограничений нет. Объекты не пострадали", - сообщили в администрации.

https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957006051.html

новороссийск

россия

черное море

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новороссийск, россия, черное море