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Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ataka-1957046815.html
Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме
Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.07.2024
Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме
Морской порт Новороссийска после отражения атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме, объекты не пострадали, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:28
2024-07-03T11:28
специальная военная операция на украине
новороссийск
россия
черное море
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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Морской порт Новороссийска после отражения атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме, объекты не пострадали, сообщили РИА Новости в администрации города. В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее глава города Андрей Кравченко заявил, что эту атаку отражают. Минобороны РФ сообщало, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска. "Судоходство в порту Новороссийска после атаки безэкипажных катеров минувшей ночью не нарушено. Порт работает в штатном режиме. Ограничений нет. Объекты не пострадали", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957006051.html
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новороссийск, россия, черное море
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Россия, Черное море
Порт Новороссийска после атаки катеров работает в штатном режиме

Порт Новороссийска после атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто атаки ВСУ в Новороссийске
Место атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место атаки ВСУ в Новороссийске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Морской порт Новороссийска после отражения атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме, объекты не пострадали, сообщили РИА Новости в администрации города.
В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее глава города Андрей Кравченко заявил, что эту атаку отражают. Минобороны РФ сообщало, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.
«
"Судоходство в порту Новороссийска после атаки безэкипажных катеров минувшей ночью не нарушено. Порт работает в штатном режиме. Ограничений нет. Объекты не пострадали", - сообщили в администрации.
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров
Вчера, 05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскРоссияЧерное море
 
 
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