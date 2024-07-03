https://ria.ru/20240703/astrakhan-1957043250.html
Дети из подшефного района ЛНР прибыли в Астрахань на летний отдых
Дети из подшефного района ЛНР прибыли в Астрахань на летний отдых - РИА Новости, 03.07.2024
Дети из подшефного района ЛНР прибыли в Астрахань на летний отдых
Дети из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики прибыли в Астраханскую область на летний отдых, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:15
2024-07-03T11:15
2024-07-03T11:15
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
дети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Дети из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики прибыли в Астраханскую область на летний отдых, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В Астраханскую область на летний отдых прибыли дети из подшефного Кременского района ЛНР. 137 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 проведут две недели в детском оздоровительном лагере", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что для детей подготовили интересную насыщенную программу, создали все бытовые условия и комфортную атмосферу. Всего на летних каникулах Астраханская область организует отдых для 750 ребят из ЛНР. "Некоторые ребята приезжали к нам в прошлом году и в этот раз снова выбрали Астрахань. Это радует, ведь за два года шефства кременские дети нам стали родными", - добавил Бабушкин. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. В конце июня текущего года в селе Новая Астрахань Кременского района астраханцы завершили строительство новой амбулатории.
https://ria.ru/20240627/ambulatoriya-1955906154.html
https://ria.ru/20240627/kartofel-1955788135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрахань, игорь бабушкин, дети
Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Дети
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Дети из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики прибыли в Астраханскую область на летний отдых, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"В Астраханскую область на летний отдых прибыли дети из подшефного Кременского района ЛНР. 137 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 проведут две недели в детском оздоровительном лагере", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что для детей подготовили интересную насыщенную программу, создали все бытовые условия и комфортную атмосферу. Всего на летних каникулах Астраханская область организует отдых для 750 ребят из ЛНР.
"Некоторые ребята приезжали к нам в прошлом году и в этот раз снова выбрали Астрахань
. Это радует, ведь за два года шефства кременские дети нам стали родными", - добавил Бабушкин.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. В конце июня текущего года в селе Новая Астрахань Кременского района астраханцы завершили строительство новой амбулатории.