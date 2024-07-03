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Сноуден назвал освобождение Ассанжа победой
Сноуден назвал освобождение Ассанжа победой - РИА Новости, 03.07.2024
Сноуден назвал освобождение Ассанжа победой
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа победой. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:43
2024-07-03T17:43
2024-07-03T17:43
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хиллари клинтон
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа победой. "Джулиан Ассанж только что отпраздновал свой первый день рождения на свободе после многих лет преследований. Правительство было вынуждено признать в суде, что единственное его преступление — это журналистика, и что никто никогда от него не страдал. Это то, что называется победой", - написал Сноуден в соцсети X. Третьего июля Ассанж празднует свой 53-й день рождения, впервые за многие годы он встретил этот день в родной Австралии. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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в мире, сша, австралия, сайпан (остров), джулиан ассанж, эдвард сноуден, хиллари клинтон, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Австралия, Сайпан (остров), Джулиан Ассанж, Эдвард Сноуден, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Сноуден назвал освобождение Ассанжа победой
Сноуден назвал освобождение основателя WikiLeaks Ассанжа победой