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Ассанж "залег на дно" в свой день рождения, заявил депутат Макрей - РИА Новости, 03.07.2024
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16:58 03.07.2024 (обновлено: 17:06 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/assanzh-1957169667.html
Ассанж "залег на дно" в свой день рождения, заявил депутат Макрей
Ассанж "залег на дно" в свой день рождения, заявил депутат Макрей - РИА Новости, 03.07.2024
Ассанж "залег на дно" в свой день рождения, заявил депутат Макрей
Основатель сервиса Wikileaks австралийский журналист Джулиан Ассанж, впервые за много лет празднующий день рождения на родине, решил в свой праздник "залечь на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:58
2024-07-03T17:06
сша
австралия
джулиан ассанж
лейбористская партия великобритании
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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ДЖАКАРТА, 3 июл - РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks австралийский журналист Джулиан Ассанж, впервые за много лет празднующий день рождения на родине, решил в свой праздник "залечь на дно", заявил РИА Новости депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриа Макрей, близко знакомый с семьей Ассанжа. Третьего июля Ассанж празднует свой 53-й день рождения, впервые за многие годы делая это в Австралии. С 2010 года началось его уголовное преследование, последние пять лет он провел в Британской тюрьме, и только в конце июня 2024 года суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его. По словам Макрея, создатель Wikileaks предпочел не присоединяться к публичному празднику в свою честь. "В Мельбурне устроили большой праздник в честь Джулиана. Но Джулиан все еще "залег на дно", конечно же, он не присутствовал", - рассказал Макрей, который ранее подвергался нападкам и угрозам за свои положительные высказывания о России и желание общаться с российскими СМИ. Среди коллег Ассанжа также нашлись те, кто решился высказаться в поддержку Джулиана - правда, попросив при этом не раскрывать их личности, чтобы избежать преследований. Так, поддерживающий Ассанжа представитель австралийских СМИ, пожелавший остаться неназванным, заявил РИА Новости, что дело Ассанжа могло бы побудить Австралию поставить под сомнение действия американских "боссов". "Ассанж мог бы стать спусковым крючком для австралийской диаспоры, в том числе для коллег-журналистов, чтобы наконец поставить под сомнение авторитет американских "боссов". Верить в невиновность Ассанжа или не верить - вопрос совести для каждого австралийца, однако любой патриот ответит на него положительно", - сообщил журналист. Согласно опросам, абсолютное большинство австралийцев ещё в 2012 году считали, что судить Ассанжа за публикацию секретных американских документов нельзя, так как он не крал данные, а лишь публиковал документы, представлявшие большой общественный интерес. Он действовал как журналист, а не шпион, в чём его пытались обвинить США. Отношение лично к Ассанжу было хуже, но относительное большинство всё равно ему симпатизировали, и считали, что нужно его вернуть домой. В мае 2022 года лейборист, сформировавший новое правительство Альбанезе, который ранее также встречался с отцом Ассанжа, заявил его освобождение в качестве приоритетов своей внешней политики. В том числе потому, что люди продолжали активно это поддерживать. Лейбористы начали тихо поддавливать Штаты, имя Ассанжа снова фигурировало в СМИ, и общественное мнение однозначно склонилось в пользу более жёстких требований к Вашингтону. Опросы в мае этого года, непосредственно перед заключением сделки с минюстом США, снова показали поддержку, и в Вашингтоне, видимо, стало очевидно, что австралийцы не остановятся, и замять дело не получится. А портить отношения с одним из ключевых союзников по сдерживанию Китая, особенно после заключения AUKUS и в преддверии очередных президентских выборов, демократам было невыгодно. И этот аргумент, по-видимому, использовали как правящие лейбористы, которые могли намекать на то, что союз с США, которые не хотят прислушиваться ко мнению австралийского общества, будет проблематичен, так и часть либералов, которые почувствовали опасность разрушения союза и стали убеждать США пойти на компромисс.
https://radiosputnik.ru/20240626/olshanskiy-1955718911.html
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сша, австралия, джулиан ассанж, лейбористская партия великобритании, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире
США, Австралия, Джулиан Ассанж, Лейбористская партия Великобритании, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, В мире
Ассанж "залег на дно" в свой день рождения, заявил депутат Макрей

Австралийский депутат Макрей: Ассанж в свой день рождения "залег на дно"

© AP Photo / Rick RycroftОснователь Wikileaks Джулиан Ассанж
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 июл - РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks австралийский журналист Джулиан Ассанж, впервые за много лет празднующий день рождения на родине, решил в свой праздник "залечь на дно", заявил РИА Новости депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриа Макрей, близко знакомый с семьей Ассанжа.
Третьего июля Ассанж празднует свой 53-й день рождения, впервые за многие годы делая это в Австралии. С 2010 года началось его уголовное преследование, последние пять лет он провел в Британской тюрьме, и только в конце июня 2024 года суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его.
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По словам Макрея, создатель Wikileaks предпочел не присоединяться к публичному празднику в свою честь.
«
"В Мельбурне устроили большой праздник в честь Джулиана. Но Джулиан все еще "залег на дно", конечно же, он не присутствовал", - рассказал Макрей, который ранее подвергался нападкам и угрозам за свои положительные высказывания о России и желание общаться с российскими СМИ.
Среди коллег Ассанжа также нашлись те, кто решился высказаться в поддержку Джулиана - правда, попросив при этом не раскрывать их личности, чтобы избежать преследований. Так, поддерживающий Ассанжа представитель австралийских СМИ, пожелавший остаться неназванным, заявил РИА Новости, что дело Ассанжа могло бы побудить Австралию поставить под сомнение действия американских "боссов".
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"Ассанж мог бы стать спусковым крючком для австралийской диаспоры, в том числе для коллег-журналистов, чтобы наконец поставить под сомнение авторитет американских "боссов". Верить в невиновность Ассанжа или не верить - вопрос совести для каждого австралийца, однако любой патриот ответит на него положительно", - сообщил журналист.
Согласно опросам, абсолютное большинство австралийцев ещё в 2012 году считали, что судить Ассанжа за публикацию секретных американских документов нельзя, так как он не крал данные, а лишь публиковал документы, представлявшие большой общественный интерес. Он действовал как журналист, а не шпион, в чём его пытались обвинить США. Отношение лично к Ассанжу было хуже, но относительное большинство всё равно ему симпатизировали, и считали, что нужно его вернуть домой.
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В мае 2022 года лейборист, сформировавший новое правительство Альбанезе, который ранее также встречался с отцом Ассанжа, заявил его освобождение в качестве приоритетов своей внешней политики. В том числе потому, что люди продолжали активно это поддерживать. Лейбористы начали тихо поддавливать Штаты, имя Ассанжа снова фигурировало в СМИ, и общественное мнение однозначно склонилось в пользу более жёстких требований к Вашингтону.
Опросы в мае этого года, непосредственно перед заключением сделки с минюстом США, снова показали поддержку, и в Вашингтоне, видимо, стало очевидно, что австралийцы не остановятся, и замять дело не получится. А портить отношения с одним из ключевых союзников по сдерживанию Китая, особенно после заключения AUKUS и в преддверии очередных президентских выборов, демократам было невыгодно. И этот аргумент, по-видимому, использовали как правящие лейбористы, которые могли намекать на то, что союз с США, которые не хотят прислушиваться ко мнению австралийского общества, будет проблематичен, так и часть либералов, которые почувствовали опасность разрушения союза и стали убеждать США пойти на компромисс.
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СШААвстралияДжулиан АссанжЛейбористская партия ВеликобританииДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
 
 
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