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Армения отказалась от участия в параде в Минске, несмотря на приглашение - РИА Новости, 03.07.2024
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13:42 03.07.2024 (обновлено: 14:42 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/armeniya-1957087707.html
Армения отказалась от участия в параде в Минске, несмотря на приглашение
Армения отказалась от участия в параде в Минске, несмотря на приглашение - РИА Новости, 03.07.2024
Армения отказалась от участия в параде в Минске, несмотря на приглашение
Минск приглашал Армению принять участие в параде по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, но по субъективным причинам... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:42
2024-07-03T14:42
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Минск приглашал Армению принять участие в параде по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, но по субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли, сообщил в среду государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. В среду в Минске прошёл военный парад, в котором, помимо белорусских военных, участвовали парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Также за парадом наблюдали делегации, прибывшие на проходящее в Минске заседание Совета министров обороны СНГ. "В том числе была приглашена и Армения. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам, мы понимаем, что это за причины, к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде", - приводит слова Вольфовича агентство Белта. При этом он обратил внимание, что "деды и прадеды армянского народа принимали участие в освобождении Беларуси, Советского Союза, участвовали в Великой Отечественной войне". Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
https://ria.ru/20240703/minsk-1957042998.html
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в мире, армения, минск, белоруссия, александр вольфович, никол пашинян, александр лукашенко, снг, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Армения, Минск, Белоруссия, Александр Вольфович, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, СНГ, Великая Отечественная война (1941-1945)
Армения отказалась от участия в параде в Минске, несмотря на приглашение

Армения отказалась от участия в параде в честь 80-летия освобождения Белоруссии

© Фото : пресс-служба Президента БелоруссииВо время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
Во время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба Президента Белоруссии
Во время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Минск приглашал Армению принять участие в параде по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, но по субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли, сообщил в среду государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
В среду в Минске прошёл военный парад, в котором, помимо белорусских военных, участвовали парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Также за парадом наблюдали делегации, прибывшие на проходящее в Минске заседание Совета министров обороны СНГ.
Министр обороны Андрей Белоусов на встрече с командующими войсками военных округов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Белоусов посетил парад в Минске
Вчера, 11:14
"В том числе была приглашена и Армения. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам, мы понимаем, что это за причины, к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
При этом он обратил внимание, что "деды и прадеды армянского народа принимали участие в освобождении Беларуси, Советского Союза, участвовали в Великой Отечественной войне".
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
Вчера, 12:57
 
В миреАрменияМинскБелоруссияАлександр ВольфовичНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоСНГВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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