Армения отказалась от участия в параде в Минске, несмотря на приглашение
Армения отказалась от участия в параде в честь 80-летия освобождения Белоруссии
© Фото : пресс-служба Президента БелоруссииВо время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
Во время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Минск приглашал Армению принять участие в параде по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, но по субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли, сообщил в среду государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
В среду в Минске прошёл военный парад, в котором, помимо белорусских военных, участвовали парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Также за парадом наблюдали делегации, прибывшие на проходящее в Минске заседание Совета министров обороны СНГ.
Белоусов посетил парад в Минске
Вчера, 11:14
"В том числе была приглашена и Армения. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам, мы понимаем, что это за причины, к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
При этом он обратил внимание, что "деды и прадеды армянского народа принимали участие в освобождении Беларуси, Советского Союза, участвовали в Великой Отечественной войне".
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
Вчера, 12:57