https://ria.ru/20240703/argentina-1956986050.html

Чуркин близок к получению гражданства Аргентины, заявил адвокат

Чуркин близок к получению гражданства Аргентины, заявил адвокат - РИА Новости, 03.07.2024

Чуркин близок к получению гражданства Аргентины, заявил адвокат

Россиянин Игорь Чуркин, экстрадиции которого требует Киев, близок к получению гражданства Аргентины, что даёт ему право на суд в этой стране, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T00:08

2024-07-03T00:08

2024-07-03T00:08

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июл - РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, экстрадиции которого требует Киев, близок к получению гражданства Аргентины, что даёт ему право на суд в этой стране, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар. "(Чуркин) может получить гражданство раньше, чем суд примет решение по делу об экстрадиции. Таким образом, он может быть судим в Аргентине", - сказал адвокат. Он добавил, что "россиянин в одном шаге (от получения гражданства), может очень скоро его обрести". Ранее во вторник адвокат сказал РИА Новости, что Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Чуркина, поэтому суд может отказать в экстрадиции. Рубилар отмечал, что россиянин подал заявление на получение гражданства Аргентины, поскольку у него тут родилась дочь. Если Чуркин станет гражданином, то может быть судим в Аргентине. Максимальное наказание в этой стране за деяния, в которых обвиняют Чуркина, составляет один год. Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html

https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html

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