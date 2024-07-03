https://ria.ru/20240703/arest-1957218049.html
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова - РИА Новости, 03.07.2024
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова
Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в даче взятки бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:12
2024-07-03T20:12
2024-07-03T20:17
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в даче взятки бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. В СИЗО по решению суда отправятся исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Все они обвиняются в даче взятки. Ранее суд арестовал Воронова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет колонии. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
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происшествия, москва
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова о взятке
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в даче взятки бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
В СИЗО по решению суда отправятся исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Все они обвиняются в даче взятки.
Ранее суд арестовал Воронова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет колонии.
По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.