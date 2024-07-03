Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 03.07.2024 (обновлено: 20:17 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/arest-1957218049.html
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова - РИА Новости, 03.07.2024
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова
Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в даче взятки бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:12
2024-07-03T20:17
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в даче взятки бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. В СИЗО по решению суда отправятся исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Все они обвиняются в даче взятки. Ранее суд арестовал Воронова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет колонии. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова

Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в даче взятки бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
В СИЗО по решению суда отправятся исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Все они обвиняются в даче взятки.
Ранее суд арестовал Воронова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет колонии.
По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала