https://ria.ru/20240703/aliev-1957076658.html

Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг"

Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 03.07.2024

Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг"

Азербайджан настроен на расширение инфраструктуры в рамках проекта транспортного коридора "Север-Юг", которая в своем нынешнем состоянии не отвечаем намерениям... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:02

2024-07-03T13:02

2024-07-03T13:10

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Азербайджан настроен на расширение инфраструктуры в рамках проекта транспортного коридора "Север-Юг", которая в своем нынешнем состоянии не отвечаем намерениям соседей, заявил в среду президент страны Ильхам Алиев."Настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора ("Север-Юг") на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта", - сказал Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.

https://ria.ru/20240703/putin-1957071532.html

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ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире, россия