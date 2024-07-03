Рейтинг@Mail.ru
Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 03.07.2024 (обновлено: 13:10 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/aliev-1957076658.html
Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг"
Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 03.07.2024
Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг"
Азербайджан настроен на расширение инфраструктуры в рамках проекта транспортного коридора "Север-Юг", которая в своем нынешнем состоянии не отвечаем намерениям... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:02
2024-07-03T13:10
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Азербайджан настроен на расширение инфраструктуры в рамках проекта транспортного коридора "Север-Юг", которая в своем нынешнем состоянии не отвечаем намерениям соседей, заявил в среду президент страны Ильхам Алиев."Настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора ("Север-Юг") на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта", - сказал Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
https://ria.ru/20240703/putin-1957071532.html
https://ria.ru/20240703/putin-1957074094.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d6c4c478c34def337cdb5c10d2de53cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире, россия
Ильхам Алиев, Владимир Путин, Азербайджан, В мире, Россия
Алиев поддержал расширение инфраструктуры коридора "Север — Юг"

Алиев: Азербайджан настроен на расширение инфраструктуры коридора "Север-Юг"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Азербайджан настроен на расширение инфраструктуры в рамках проекта транспортного коридора "Север-Юг", которая в своем нынешнем состоянии не отвечаем намерениям соседей, заявил в среду президент страны Ильхам Алиев.
"Настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора ("Север-Юг") на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта", - сказал Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Путин о взаимодействии России и Азербайждана
Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном
Вчера, 12:47
Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Путин отметил личное внимание Алиева к русскому языку в Азербайджане
Вчера, 12:53
 
Ильхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала