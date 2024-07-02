https://ria.ru/20240702/zoloto-1956951202.html

В Киеве откроют выставку скифского золота

В Киеве откроют выставку скифского золота - РИА Новости, 02.07.2024

В Киеве откроют выставку скифского золота

Украинское министерство культуры сообщило во вторник, что в Национальном музее истории 5 июля откроется выставка коллекции скифского золота, которую ранее... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:21

2024-07-02T19:21

2024-07-02T22:38

киев

россия

нидерланды

мария захарова

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинское министерство культуры сообщило во вторник, что в Национальном музее истории 5 июля откроется выставка коллекции скифского золота, которую ранее Нидерланды вместо возвращения музеям Крыма передали Украине. Минкультуры Украины опубликовало в Telegram-канале видео, анонсирующее открытие выставки скифского золота в Киеве. "Сокровища Крыма. Возвращение" - значимая коллекция из четырех крымских музеев… Судебные баталии за скифское золото длились почти 10 лет", - говорится в сообщении министерства. На сайте минкультуры сообщается, что экспозиция в музее станет постоянной. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. 27 ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти".

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956935571.html

https://ria.ru/20240702/paket-1956937416.html

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киев, россия, нидерланды, мария захарова