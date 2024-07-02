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Жара в Москве повторила 134-летний рекорд
Жара в Москве повторила 134-летний рекорд - РИА Новости, 02.07.2024
Жара в Москве повторила 134-летний рекорд
Жара в Москве достигла сегодня 31,9 градуса и повторила рекорд для 2 июля от 1890 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:52
2024-07-02T15:52
2024-07-02T16:05
москва
общество
роман вильфанд
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жара в Москве достигла сегодня 31,9 градуса и повторила рекорд для 2 июля от 1890 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году – 31,9 градуса. Сейчас уже тоже 31,9 градуса, рекорд повторен", - сказал Вильфанд.Как ранее сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, 4 июля максимальная температура воздуха в столице может достичь 35 градусов.
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москва, общество, роман вильфанд, погода
Москва, Общество, Роман Вильфанд, Погода
Жара в Москве повторила 134-летний рекорд
Вильфанд: жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса