https://ria.ru/20240702/zhara-1956894059.html

Жара в Москве повторила 134-летний рекорд

Жара в Москве повторила 134-летний рекорд - РИА Новости, 02.07.2024

Жара в Москве повторила 134-летний рекорд

Жара в Москве достигла сегодня 31,9 градуса и повторила рекорд для 2 июля от 1890 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:52

2024-07-02T15:52

2024-07-02T16:05

москва

общество

роман вильфанд

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880377_0:3:3631:2045_1920x0_80_0_0_84b42b5deaae96e02c9c10967c62d4f8.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жара в Москве достигла сегодня 31,9 градуса и повторила рекорд для 2 июля от 1890 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году – 31,9 градуса. Сейчас уже тоже 31,9 градуса, рекорд повторен", - сказал Вильфанд.Как ранее сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, 4 июля максимальная температура воздуха в столице может достичь 35 градусов.

https://ria.ru/20240702/pogoda-1956841553.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, роман вильфанд, погода