https://ria.ru/20240702/zhara-1956872220.html

Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве

Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве - РИА Новости, 02.07.2024

Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве

Редкая для Москвы жара в начале июля, превышающая среднесуточную температуру плюс 25 градусов, случается раз в 7-9 лет, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:51

2024-07-02T14:51

2024-07-02T14:51

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Редкая для Москвы жара в начале июля, превышающая среднесуточную температуру плюс 25 градусов, случается раз в 7-9 лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Первого июля в Москве средняя суточная температура воздуха превысила 25 градусов, что на 7 градусов выше нормы. Такая погода не характерна для июля в столичном регионе, случается, но редко, в среднем раз в 7-9 лет", — отметила синоптик. Позднякова добавила, что длительная жара в Москве устанавливается чаще всего во второй половине июля. "Случаев, когда жара устанавливалась с первых чисел июля, значительно меньше. С 1879 года таких лет было всего три: 1938, 1954 и 1999 годы", — подчеркнула синоптик. Она отметила, что в этом году июльская жара сделает паузу, но ненадолго, всего 3-4 дня.

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общество, москва, татьяна позднякова, погода