Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/zhara-1956872220.html
Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве
Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве
Редкая для Москвы жара в начале июля, превышающая среднесуточную температуру плюс 25 градусов, случается раз в 7-9 лет, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:51
2024-07-02T14:51
общество
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956836651_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b77ce21d1e200cc29466c16871a7ef10.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Редкая для Москвы жара в начале июля, превышающая среднесуточную температуру плюс 25 градусов, случается раз в 7-9 лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Первого июля в Москве средняя суточная температура воздуха превысила 25 градусов, что на 7 градусов выше нормы. Такая погода не характерна для июля в столичном регионе, случается, но редко, в среднем раз в 7-9 лет", — отметила синоптик. Позднякова добавила, что длительная жара в Москве устанавливается чаще всего во второй половине июля. "Случаев, когда жара устанавливалась с первых чисел июля, значительно меньше. С 1879 года таких лет было всего три: 1938, 1954 и 1999 годы", — подчеркнула синоптик. Она отметила, что в этом году июльская жара сделает паузу, но ненадолго, всего 3-4 дня.
https://ria.ru/20240602/zhara-1949953686.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956836651_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4543d0d7e746ba974c30cf2f9b6347d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала о редкой жаре в начале июля в Москве

Синоптик Позднякова: жара в Москве в начале июля случается раз в 7 — 9 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМоскве
Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Редкая для Москвы жара в начале июля, превышающая среднесуточную температуру плюс 25 градусов, случается раз в 7-9 лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
«
"Первого июля в Москве средняя суточная температура воздуха превысила 25 градусов, что на 7 градусов выше нормы. Такая погода не характерна для июля в столичном регионе, случается, но редко, в среднем раз в 7-9 лет", — отметила синоптик.
Позднякова добавила, что длительная жара в Москве устанавливается чаще всего во второй половине июля.
"Случаев, когда жара устанавливалась с первых чисел июля, значительно меньше. С 1879 года таких лет было всего три: 1938, 1954 и 1999 годы", — подчеркнула синоптик.
Она отметила, что в этом году июльская жара сделает паузу, но ненадолго, всего 3-4 дня.
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару
2 июня, 03:06
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала