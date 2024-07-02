https://ria.ru/20240702/zelenskiy-1956980322.html
Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня
Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:04
2024-07-02T23:04
2024-07-02T23:04
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Ранее во вторник на пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. "У него некоторые сомнения на этот счёт. Он был весьма не в восторге от этого. Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить", - сказал Орбан. Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
https://ria.ru/20240702/missiya-1956980006.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня
Орбан: у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для переговоров