https://ria.ru/20240702/zaschita-1956958886.html

СБ Белоруссии назвал защиту исторических фактов стратегическим нацинтересом

СБ Белоруссии назвал защиту исторических фактов стратегическим нацинтересом - РИА Новости, 02.07.2024

СБ Белоруссии назвал защиту исторических фактов стратегическим нацинтересом

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что для республики защита исторических фактов является одним из стратегических... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:14

2024-07-02T20:14

2024-07-02T20:14

белоруссия

минск

ленинград

александр вольфович

освобождение. путь к победе

в мире

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что для республики защита исторических фактов является одним из стратегических национальных интересов. "Чтобы сохранить государственность, надо защищать свою историю, свои исторические корни. Защита исторических фактов - один из наших стратегических национальных интересов", - сказал Вольфович во вторник в музее истории Великой Отечественной войны в Минске, где проходит круглый стол, приуроченный к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и презентация книги из серии "Библиотека Союзного государства" "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли ". По его словам, чтобы предотвратить те страшные события, которые происходили на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, нужно знать историю. Вольфович отметил важность книги, которую представляет постоянный комитет Союзного государства, и информацию, изложенную в ней. "Все это сегодня актуально в условиях гибридной войны, которая развязана против Союзного государства… Это никуда не ушло, а вышло на очередной виток противоборства Запада и Востока", - подчеркнул он. "Книга создана на основе исторических фактов, документов. Чем сегодня многие апеллируют на Западе? "Приукрасили события". Мы ничего не приукрашивали. В ней боевые листки, руководящие документы, директивы, планы операций. Действительно, исторические факты, которые нельзя вычеркнуть из жизни", - добавил госсекретарь совбеза. Книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, постоянный комитет Союзного государства впервые представил общественности в Брестской крепости в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Это третье издание в серии "Библиотека Союзного государства" - "Защищая Отечество". Первая книга серии была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая была посвящена фактам геноцида в отношении белорусского народа, жителей блокадного Ленинграда и Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Новая книга серии посвящена героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги - архивные документы, неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа. Партизаны сыграли важную роль в освобождении Белоруссии. Ценнейшие разведывательные данные учитывались при разработке плана операции "Багратион". Одновременные диверсии на коммуникациях фактически парализовали железнодорожные перевозки оккупантов. Преследование и уничтожение противника, захват мостов и переправ, а также тесное взаимодействие с частями Красной Армии – все это стало залогом стремительного проведения операции.

https://ria.ru/20240702/mezentsev-1956928841.html

https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html

https://ria.ru/20240627/parad-1955834150.html

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белоруссия, минск, ленинград, александр вольфович, освобождение. путь к победе, в мире