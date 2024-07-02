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СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 02.07.2024 (обновлено: 19:30 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/zapad-1956947432.html
СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России
СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России
Чиновники на Западе выступили за отмену оставшихся ограничений на удары ВСУ по территории России, пишет журнал Defense News. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:56
2024-07-02T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
нато
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Чиновники на Западе выступили за отмену оставшихся ограничений на удары ВСУ по территории России, пишет журнал Defense News."Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы — генеральный секретарь НАТО", — говорится в публикации.В понедельник Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Inquirer, что США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам. По его словам, решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточно.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240702/vsu-1956892702.html
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в мире, сша, украина, россия, нато, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России

DN: на Западе выступили за отмену оставшихся ограничений на удары ВСУ по России

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Чиновники на Западе выступили за отмену оставшихся ограничений на удары ВСУ по территории России, пишет журнал Defense News.
"Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы — генеральный секретарь НАТО", — говорится в публикации.
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Вчера, 15:44
В понедельник Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Inquirer, что США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам. По его словам, решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточно.
Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.

Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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