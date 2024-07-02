https://ria.ru/20240702/zapad-1956947432.html

СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России

СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России - РИА Новости, 02.07.2024

СМИ: на Западе хотят отменить оставшиеся ограничения на удары по России

Чиновники на Западе выступили за отмену оставшихся ограничений на удары ВСУ по территории России, пишет журнал Defense News. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:56

2024-07-02T18:56

2024-07-02T19:30

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Чиновники на Западе выступили за отмену оставшихся ограничений на удары ВСУ по территории России, пишет журнал Defense News."Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы — генеральный секретарь НАТО", — говорится в публикации.В понедельник Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Inquirer, что США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам. По его словам, решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточно.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240702/vsu-1956892702.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956940190.html

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