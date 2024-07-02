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Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь - РИА Новости, 02.07.2024
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04:53 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/yakor-1956773480.html
Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь
Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь - РИА Новости, 02.07.2024
Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь
Экипаж гидрографического судна "Александр Рогоцкий" доставил на Камчатку с курильского острова Матуа найденный в ходе экспедиции 300-летний якорь, сообщает... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T04:53
2024-07-02T04:53
камчатка
матуа
петропавловск-камчатский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Экипаж гидрографического судна "Александр Рогоцкий" доставил на Камчатку с курильского острова Матуа найденный в ходе экспедиции 300-летний якорь, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. По информации пресс-службы, четырехлапый якорь длиной около трех метров и весом более 350 килограммов был обнаружен более 20 лет назад. Но только сейчас помощь военных и экипажа судна Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке позволила доставить исторический артефакт в Петропавловск-Камчатский. "В ближайшее время он появится на выставочной площадке краевого центра", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html
камчатка
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камчатка, матуа, петропавловск-камчатский
Камчатка, Матуа, Петропавловск-Камчатский
Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь

Военные ТОФ доставили с Курил на Камчатку найденный в ходе экспедиции 300-летний

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли ТОФ
Корабли ТОФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли ТОФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Экипаж гидрографического судна "Александр Рогоцкий" доставил на Камчатку с курильского острова Матуа найденный в ходе экспедиции 300-летний якорь, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
По информации пресс-службы, четырехлапый якорь длиной около трех метров и весом более 350 килограммов был обнаружен более 20 лет назад. Но только сейчас помощь военных и экипажа судна Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке позволила доставить исторический артефакт в Петропавловск-Камчатский.
Топорик-чекан - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт
6 декабря 2023, 03:00
"В ближайшее время он появится на выставочной площадке краевого центра", - отмечается в сообщении.
 
КамчаткаМатуаПетропавловск-Камчатский
 
 
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