https://ria.ru/20240702/yakor-1956773480.html

Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь

Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь - РИА Новости, 02.07.2024

Военнослужащие ТОФ доставили с Курил на Камчатку 300-летний якорь

Экипаж гидрографического судна "Александр Рогоцкий" доставил на Камчатку с курильского острова Матуа найденный в ходе экспедиции 300-летний якорь, сообщает... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T04:53

2024-07-02T04:53

2024-07-02T04:53

камчатка

матуа

петропавловск-камчатский

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Экипаж гидрографического судна "Александр Рогоцкий" доставил на Камчатку с курильского острова Матуа найденный в ходе экспедиции 300-летний якорь, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. По информации пресс-службы, четырехлапый якорь длиной около трех метров и весом более 350 килограммов был обнаружен более 20 лет назад. Но только сейчас помощь военных и экипажа судна Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке позволила доставить исторический артефакт в Петропавловск-Камчатский. "В ближайшее время он появится на выставочной площадке краевого центра", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html

камчатка

матуа

петропавловск-камчатский

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камчатка, матуа, петропавловск-камчатский