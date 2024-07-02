https://ria.ru/20240702/wildberries-1956950024.html
В Тульской области проверят работу Wildberries после жалоб на жару
В Тульской области проверят работу Wildberries после жалоб на жару - РИА Новости, 02.07.2024
В Тульской области проверят работу Wildberries после жалоб на жару
Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области организовала проверку после жалоб на жару граждан, работающих на складе Wildberries, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:13
2024-07-02T19:13
2024-07-02T19:13
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ТУЛА, 2 июл – РИА Новости. Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области организовала проверку после жалоб на жару граждан, работающих на складе Wildberries, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства по обеспечению надлежащих условий труда работников ООО "ВБ Алексин" организации, в том числе соответствию температурного режима воздуха в помещениях предъявляемым требованиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверка организована на основании публикаций в интернете, работники сообщают об отсутствии в здании склада в селе Петрушино системы вентиляции и кондиционирования, а также о проблемах с питьевой водой. Ранее представители Wildberries сообщали РИА Новости, что в связи с аномальной жарой в ряде регионов России на складах увеличили количество кулеров с водой, установили дополнительные вентиляторы и обеспечили ночное проветривание помещений.
https://ria.ru/20240618/wildberries-1953826487.html
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россия, общество
В Тульской области проверят работу Wildberries после жалоб на жару
Тульская прокуратура начала проверку после жалоб на жару на складе Wildberries