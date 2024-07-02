https://ria.ru/20240702/wildberries--1956949597.html

Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары

Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары - РИА Новости, 02.07.2024

Wildberries увеличил количество кулеров на складах из-за аномальной жары

Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой в ряде регионов России, а также дополнительно устанавливает вентиляторы, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:09

2024-07-02T19:09

2024-07-02T19:09

общество

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волгоградская область

сыктывкар

яндекс.маркет

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Wildberries увеличил количество кулеров на складах в связи с аномальной жарой в ряде регионов России, а также дополнительно устанавливает вентиляторы, сообщили РИА Новости в компании. Отмечается, что компания принимает все необходимые меры для безопасности сотрудников и исполнителей на складах в связи с аномальной жарой, которая охватила несколько регионов страны. "На объектах уже увеличено количество количество кулеров с питьевой водой. Дополнительно устанавливаются вентиляторы, также обеспечили ночное проветривание помещений", - заявили в Wildberries. Там также подчеркнули, что настоятельно просят сотрудников обращаться к руководству склада и специалистам по безопасности при плохом самочувствии и любых симптомах недомогания – исполнителям "окажут первую медицинскую помощь на любом объекте, а также при необходимости вызовут скорую помощь". Агентство направило запросы в Ozon и "Яндекс Маркет". Позже в "Яндекс Маркете" рассказали РИА Новости, что на всех складах компании работают системы вентиляции и кондиционирования, а сотрудникам бесплатно и без ограничений доступна питьевая вода. "С началом жары мы также открыли дополнительные питьевые точки и запустили ночную продувку складов. В некоторых регионах в придоковых зонах орошаем асфальт для снижения температуры", - уточнили там. Аномальная жара установилась в ряде регионов России. Так, например, жара до 41 градуса ожидается со вторника по пятницу в Волгоградской области, а температура до плюс 35 градусов ожидается со среды в восьми районах республики Коми, а также в Сыктывкаре. В Москве во вторник воздух прогрелся до плюс 31 градуса - этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.

https://ria.ru/20240618/wildberries-1953826487.html

https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html

россия

волгоградская область

сыктывкар

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общество, россия, волгоградская область, сыктывкар, яндекс.маркет