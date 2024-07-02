https://ria.ru/20240702/wedding-1956933160.html

Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу

Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу - РИА Новости, 02.07.2024

Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу

В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:55

2024-07-02T17:55

2024-07-02T17:55

япония

в мире

свадьба

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. "Я буду уважать свою собственную жизнь. В болезни и здравии я всегда буду любить себя и делать счастливой", — приводит издание слова клятвы порно-звезды Маны Сакуры на торжестве.Отмечается, что женщины полностью планируют праздник, включая приглашение гостей в ресторан, покупку свадебного платья и фотосессию без жениха.По данным газеты, в прошлом году правительство Японии зафиксировало самый низкий уровень числа бракосочетаний — свои отношения узаконили менее 500 тысяч пар.

https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html

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япония, в мире, свадьба