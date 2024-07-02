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Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу
Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу - РИА Новости, 02.07.2024
Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу
В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:55
2024-07-02T17:55
2024-07-02T17:55
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. "Я буду уважать свою собственную жизнь. В болезни и здравии я всегда буду любить себя и делать счастливой", — приводит издание слова клятвы порно-звезды Маны Сакуры на торжестве.Отмечается, что женщины полностью планируют праздник, включая приглашение гостей в ресторан, покупку свадебного платья и фотосессию без жениха.По данным газеты, в прошлом году правительство Японии зафиксировало самый низкий уровень числа бракосочетаний — свои отношения узаконили менее 500 тысяч пар.
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япония, в мире, свадьба
Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу
В Японии женщины проводят церемонии бракосочетания без жениха
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post
.
"Я буду уважать свою собственную жизнь. В болезни и здравии я всегда буду любить себя и делать счастливой", — приводит издание слова клятвы порно-звезды Маны Сакуры на торжестве.
Отмечается, что женщины полностью планируют праздник, включая приглашение гостей в ресторан, покупку свадебного платья и фотосессию без жениха.
По данным газеты, в прошлом году правительство Японии зафиксировало самый низкий уровень числа бракосочетаний — свои отношения узаконили менее 500 тысяч пар.