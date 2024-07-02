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Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу - РИА Новости, 02.07.2024
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17:55 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/wedding-1956933160.html
Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу
Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу - РИА Новости, 02.07.2024
Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу
В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:55
2024-07-02T17:55
япония
в мире
свадьба
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. "Я буду уважать свою собственную жизнь. В болезни и здравии я всегда буду любить себя и делать счастливой", — приводит издание слова клятвы порно-звезды Маны Сакуры на торжестве.Отмечается, что женщины полностью планируют праздник, включая приглашение гостей в ресторан, покупку свадебного платья и фотосессию без жениха.По данным газеты, в прошлом году правительство Японии зафиксировало самый низкий уровень числа бракосочетаний — свои отношения узаконили менее 500 тысяч пар.
https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html
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япония, в мире, свадьба
Япония, В мире, Свадьба
Одинокие женщины придумали необычный способ провести свадьбу

В Японии женщины проводят церемонии бракосочетания без жениха

© Fotolia / KittyОдинокая невеста
Одинокая невеста - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Fotolia / Kitty
Одинокая невеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Японии девушки отказываются от традиционных церемоний и проводят одиночные свадьбы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
"Я буду уважать свою собственную жизнь. В болезни и здравии я всегда буду любить себя и делать счастливой", — приводит издание слова клятвы порно-звезды Маны Сакуры на торжестве.
Отмечается, что женщины полностью планируют праздник, включая приглашение гостей в ресторан, покупку свадебного платья и фотосессию без жениха.
По данным газеты, в прошлом году правительство Японии зафиксировало самый низкий уровень числа бракосочетаний — свои отношения узаконили менее 500 тысяч пар.
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ЯпонияВ миреСвадьба
 
 
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