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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:27
2024-07-02T21:27
2024-07-02T21:27
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"24 канал": в Херсоне прогремели взрывы