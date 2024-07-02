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В Москве при взрыве газового баллона на автобусе пострадали два человека
В Москве при взрыве газового баллона на автобусе пострадали два человека - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве при взрыве газового баллона на автобусе пострадали два человека
Два человека пострадали при взрыве газового баллона на крыше автобуса на севере Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:58
2024-07-02T14:58
2024-07-02T15:48
происшествия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газового баллона на крыше автобуса на севере Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале."В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса", — говорится в публикации.Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, причиной взрыва газового оборудования стала жара. Пострадавшего водителя осмотрели врачи, его отправили в больницу.ЧП произошло около 12:30 с автобусом маршрута № 672 в районе дома 11, строение 5, по Ижорскому проезду.На месте работают оперативные службы.
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происшествия, москва
В Москве при взрыве газового баллона на автобусе пострадали два человека
В Москве при взрыве газового баллона на крыше автобуса пострадали два человека
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Два человека пострадали при взрыве газового баллона на крыше автобуса на севере Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале
.
"В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса", — говорится в публикации.
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, причиной взрыва газового оборудования стала жара. Пострадавшего водителя осмотрели врачи, его отправили в больницу.
ЧП произошло около 12:30 с автобусом маршрута № 672 в районе дома 11, строение 5, по Ижорскому проезду.
На месте работают оперативные службы.