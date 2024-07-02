https://ria.ru/20240702/vzryv-1956877579.html

В Москве при взрыве газового баллона на автобусе пострадали два человека

В Москве при взрыве газового баллона на автобусе пострадали два человека - РИА Новости, 02.07.2024

В Москве при взрыве газового баллона на автобусе пострадали два человека

Два человека пострадали при взрыве газового баллона на крыше автобуса на севере Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:58

2024-07-02T14:58

2024-07-02T15:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газового баллона на крыше автобуса на севере Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале."В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса", — говорится в публикации.Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, причиной взрыва газового оборудования стала жара. Пострадавшего водителя осмотрели врачи, его отправили в больницу.ЧП произошло около 12:30 с автобусом маршрута № 672 в районе дома 11, строение 5, по Ижорскому проезду.На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240618/vzryv-1953684167.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва