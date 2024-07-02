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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве
Взрыв прогремел в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:00
2024-07-02T14:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 12.43 (совпадает с мск) в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, полтава, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве
"Общественное": взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги