https://ria.ru/20240702/vzryv-1956860109.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве - РИА Новости, 02.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Взрыв прогремел в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:00

2024-07-02T14:00

2024-07-02T14:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 12.43 (совпадает с мск) в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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полтавская область

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в мире, полтава, украина, полтавская область, вооруженные силы рф