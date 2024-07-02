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Прокуратура раскрыла детали взрыва в доме в Стерлитамаке - РИА Новости, 02.07.2024
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11:32 02.07.2024 (обновлено: 11:40 02.07.2024)
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Прокуратура раскрыла детали взрыва в доме в Стерлитамаке
Прокуратура раскрыла детали взрыва в доме в Стерлитамаке - РИА Новости, 02.07.2024
Прокуратура раскрыла детали взрыва в доме в Стерлитамаке
Взрыв газа в жилом доме в башкирском Стерлитамаке произошел при проведении ремонтных работ газового оборудования, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:32
2024-07-02T11:40
происшествия
стерлитамак
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв газа в жилом доме в башкирском Стерлитамаке произошел при проведении ремонтных работ газового оборудования, сообщает прокуратура региона."По предварительным данным, сегодня в 11:00 (9.00 мск) при производстве ремонтных работ газового оборудования в многоквартирном доме по улице Артема в г. Стерлитамак произошел хлопок. В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда", - говорится в сообщении.Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в Стерлитамаке, скончалась женщина.В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования, добавили в ведомстве.
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
Прокуратура раскрыла детали взрыва в доме в Стерлитамаке

Прокуратура: газ взорвался в жилом доме в Стерлитамаке при проведении ремонта

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия взрыва в Стерлитамаке
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия взрыва в Стерлитамаке
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв газа в жилом доме в башкирском Стерлитамаке произошел при проведении ремонтных работ газового оборудования, сообщает прокуратура региона.
"По предварительным данным, сегодня в 11:00 (9.00 мск) при производстве ремонтных работ газового оборудования в многоквартирном доме по улице Артема в г. Стерлитамак произошел хлопок. В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда", - говорится в сообщении.
Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в Стерлитамаке, скончалась женщина.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСтерлитамак
 
 
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