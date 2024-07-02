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Экс-премьер Греции заявил о "бунте народов" на фоне европейских выборов

Экс-премьер Греции заявил о "бунте народов" на фоне европейских выборов - РИА Новости, 02.07.2024

Экс-премьер Греции заявил о "бунте народов" на фоне европейских выборов

Европа находится на перепутье, и ее "капитаны" должны осознать, что им грозит "бунт экипажей" или он уже происходит, однако в Европе есть беспрецедентный... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T00:11

2024-07-02T00:11

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АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Европа находится на перепутье, и ее "капитаны" должны осознать, что им грозит "бунт экипажей" или он уже происходит, однако в Европе есть беспрецедентный дефицит лидеров и нет великих личностей, заявил бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. Политик выступил в понедельник вечером на презентации книги "Секретные папки Караманлиса" журналиста Манолиса Коттакиса, речь экс-премьера опубликовал сайт общественного телевидения ERTNews. Самарас возглавлял правительство Греции в 2012-2015 годах, занимал посты министров финансов и иностранных дел, культуры. После отставки с поста премьера Самарас крайне редко выступает с политическими заявлениями. "Недавние выборы в Европе имели необычайно важное значение. Низкая явка европейских граждан на избирательные участки даже сейчас, во время войны, ясно показывает, что Европа действительно находится на распутье. И что ее "капитаны" должны осознать, что им грозит "мятеж своих экипажей". Вчерашние результаты во Франции могут даже стать свидетельством бунта", - сказал Самарас. По его мнению, похоже, что Европейский союз не волнует население стран. "Как было видно на европейских выборах, люди не голосуют с мыслью об общем европейском будущем. Они решают, исходя из национальных критериев, одобрять или не одобрять свое правительство. Участие в европейских выборах - даже если оно всегда ниже, чем на национальных выборах - приобретает особое значение. Потому что Европа участвует сегодня в своеобразном военном столкновении между Россией и Западом. У европейских граждан, однако, нет ощущения, что исход этого противостояния определит их будущее. Наоборот, с каждым днем усиливается обеспокоенность народов Европы тем, стоят ли того миллиарды, потраченные на военную поддержку Украины. И когда дипломатических усилий их лидеров по мирному разрешению кризиса становится все меньше и меньше. Пусть даже эта война происходит у нас на заднем дворе", - сказал Самарас. Самарас считает, что политической интеграции Европы препятствуют постоянные разногласия, "начиная от аграрной политики и заканчивая войной на Украине", которые не позволяют единогласно представлять интересы во внешней политике и экономике. "В прошлом телегу тянула франко-германская ось. Сегодня ее тоже нет. Европа должна решить, идти ли ей по пути политической изоляции или политической интеграции", - сказал Самарас. "Во-вторых, Европа должна решить, будет ли она уважать свои ценности или останется в водовороте разрушительной повестки дня, называемой политкорректностью и крайнего преувеличения индивидуальны прав. Результаты недавних выборов усилили политические силы, защищавшие индивидуальную, национальную и европейскую идентичность. Понятно, что woke-Европа, Европа массовой нелегальной иммиграции, непонятной энергетической политики "зеленого перехода" с ее удушающими графиками, деиндустриализацией, безработицей, продовольственным кризисом, цензурой и социальной дезорганизацией была отвергнута", - сказал Самарас. По его словам, такие явления, как попытка сделать Европу бездуховной, попытка ее дехристианизации и быстрой "исламизации", как в Англии и Бельгии, привели не к более либеральному миру, а к асоциальному, нецивилизованному, индивидуалистическому миру. "Но люди говорят, что они не согласны. Вот почему в Европе произошел сдвиг вправо. От Скандинавии до Юга преобладали правые взгляды. Так что вовремя адаптировавшиеся правоцентристские партии не только выжили, но и увеличили свой процент, как в Германии. Те, кто остался приверженцем политкорректности, потерпели крах, как это произошло в Италии и Франции. А туманные центристские идеологические схемы, подобные схеме Макрона, были торжественно побеждены. Это был, очевидно, вердикт граждан Европы. Поэтому новое европейское руководство должно принять решение: вернется ли Европа к своим корням, как решил ее народ, или деконструкция продолжится вопреки воле ее народов?" - сказал Самарас. По его словам, в-третьих, Европа должна понять, как решить острую демографическую проблему. Самарас отметил, что граждане Европы уже не хотят иметь многодетную семью. "Сегодняшняя Европа пропагандирует крайне индивидуалистический образ жизни, который сознательно подрывает ценность семьи и детей", - сказал Самарас, отметив, что эта повестка дня основана на преобладании материальной культуры над духовной. "Предлагаемое решение о привлечении нелегальных иммигрантов, предоставлении им льгот и рождении детей, которые будут натурализованы как европейцы, очевидно, не является решением. Напротив, я считаю это неприемлемой эксплуатацией бедных людей и плохим примером эксплуатации. Поэтому Европа должна решить, стоит ли менять свой образ жизни, в первую очередь свою семью", - сказал Самарас. "В-четвертых, Европа должна решить, какую экономику она хочет. … Модель, в которой Европейский Север производит, а Европейский Юг потребляет, больше не существует. Сегодня Север и Юг почти ничего не производят. Они импортируют и не экспортируют. В то же время трансформация российской экономики в "военную экономику" в сочетании с угрозой тарифной войны между США и Китаем создает новые, более неблагоприятные экономические данные. И как можно еще игнорировать огромный долг США, усиление БРИКС, обсуждаемую проблему на Востоке, возможность создания новой резервной валюты помимо доллара, независимость арабского мира от Запада и конфуз, если выразиться элегантно, на Ближнем Востоке? Эта смесь взрывоопасна. Поэтому Европа должна решить, следует ли немедленно приступить к радикальной перестройке своей экономики или оставаться пассивным наблюдателем, ожидая фатального результата", - сказал Самарас. Экс-премьер заявил, что Евросоюзу не хватает лидеров. "В Европе существует беспрецедентный дефицит лидеров. Нет великих деятелей, личностей. Не хватает Константиноса Караманлиса, де Голля, Миттерана, Коля, Гонсалеса. Однако народы высказались. Их решения необходимо уважать. Их не должно проигнорировать назначенное руководство, отрезанное от воли народа. В противном случае, к сожалению, Европа подпишет себе конец", - сказал Самарас.

https://ria.ru/20240630/evrosoyuz-1956473017.html

https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html

https://ria.ru/20240701/volodin-1956545571.html

https://ria.ru/20240701/makron-1956535350.html

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европа, греция, франция, антонис самарас, брикс, в мире