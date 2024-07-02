https://ria.ru/20240702/vuchich-1956833915.html

Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие

Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие - РИА Новости, 02.07.2024

Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие

Президент Сербии Александр Вучич и замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудили российско-сербские отношения и оценили их как очень хорошие, заявил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:22

2024-07-02T12:22

2024-07-02T12:22

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БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудили российско-сербские отношения и оценили их как очень хорошие, заявил сербский лидер в соцсетях. Замглавы МИД РФ находится в Сербии с двухдневным рабочим визитом. "Я снова выразил благодарность России за поддержку, которую оказывала Сербии по вопросу резолюции о Сребренице в ООН и особенно за поддержку территориальной целостности Сербии в соответствии с Уставом ООН. Мы рассмотрели всеобъемлющие двусторонние отношения Сербии и РФ и оценили их как очень хорошие", - написал Вучич в соцсетях и опубликовал фото со встречи. Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом. Ранее в понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Дачич и замминистра иностранных дел России обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел. Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.

https://ria.ru/20240630/vuchich-1956454844.html

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в мире, сербия, россия, александр вучич, александр грушко