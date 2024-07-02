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Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие - РИА Новости, 02.07.2024
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12:22 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/vuchich-1956833915.html
Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие
Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие - РИА Новости, 02.07.2024
Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие
Президент Сербии Александр Вучич и замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудили российско-сербские отношения и оценили их как очень хорошие, заявил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:22
2024-07-02T12:22
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россия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудили российско-сербские отношения и оценили их как очень хорошие, заявил сербский лидер в соцсетях. Замглавы МИД РФ находится в Сербии с двухдневным рабочим визитом. "Я снова выразил благодарность России за поддержку, которую оказывала Сербии по вопросу резолюции о Сребренице в ООН и особенно за поддержку территориальной целостности Сербии в соответствии с Уставом ООН. Мы рассмотрели всеобъемлющие двусторонние отношения Сербии и РФ и оценили их как очень хорошие", - написал Вучич в соцсетях и опубликовал фото со встречи. Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом. Ранее в понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Дачич и замминистра иностранных дел России обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел. Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.
https://ria.ru/20240630/vuchich-1956454844.html
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в мире, сербия, россия, александр вучич, александр грушко
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Александр Грушко
Вучич и Грушко оценили российско-сербские отношения как очень хорошие

Вучич и замглавы МИД России Грушко обсудили российско-сербские отношения

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудили российско-сербские отношения и оценили их как очень хорошие, заявил сербский лидер в соцсетях.
Замглавы МИД РФ находится в Сербии с двухдневным рабочим визитом.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич
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"Я снова выразил благодарность России за поддержку, которую оказывала Сербии по вопросу резолюции о Сребренице в ООН и особенно за поддержку территориальной целостности Сербии в соответствии с Уставом ООН. Мы рассмотрели всеобъемлющие двусторонние отношения Сербии и РФ и оценили их как очень хорошие", - написал Вучич в соцсетях и опубликовал фото со встречи.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Дачич и замминистра иностранных дел России обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел.
Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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